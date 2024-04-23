Во сколько обойдется прогулка по экотропам Ленобласти. Они станут платными уже в мае

Правительство Ленинградской области установило размер платы за посещение природных заказников. Прогулка по ряду экотроп станет платной для неместных уже с 1 мая, пишет 23 апреля 47News.

Согласно распоряжению правительства Ленобласти, платным станет посещение пяти особо охраняемых природных территорий: государственных заказников «Линдуловская роща», «Кургальский», «Раковые озёра» и «Выборгский», а также памятника природы «Колтушские высоты». Причем в теплый период цены будут выше. Дороже всего обойдется прогулка по «Линдуловской роще»: 200 рублей для россиян и 400 рублей для иностранцев или лиц без гражданства. Посещение остальных обойдется в 150 и 300 рублей соответственно. Такие цены будут действовать с 1 мая по 30 сентября. В остальное время года посещение «Линдуловской рощи» обойдется в 120 рублей для россиян и в 280 рублей для иностранцев, а остальных мест — в 100 и 200 рублей соответственно.

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Платить за посещение указанных экотроп не будут: люди, имеющие регистрацию на территории муниципального района, где расположен конкретный заказник или памятник природы;

те, кто занимается там научно-исследовательской деятельностью;

чиновники и сотрудники экологических ведомства при исполнении служебных обязанностей;

те, кто едет через них транзитом без остановки;

общественные инспекторы по охране окружающей среды;

участники СВО и их семьи, а также семьи погибших на спецоперации.

Билеты будут проверять инспекторы. Плата взимается за сутки с полуночи до 23:59 указанного дня. «Планки, сколько хотим собрать, — нет. Надеемся на добросовестность граждан. И на инспекторов, которые будут проверять билеты. Но по всему периметру заборы, конечно, не выставим», — рассказал 47News председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Фёдор Стулов.

По его словам, плата за посещение экотроп вводится в соответствии с федеральным законодательством. Соответствующее письмо направило Минприроды. Вырученные деньги будут поступать на счёт Дирекции особо охраняемых природных территорий, откуда их распределят на поддержание инфраструктуры заказников. Предполагается, что они пойдут на содержание маршрутов и установку информационных аншлагов.