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    Американцы сливают Tikkurila. Российская структура компании готовится к продаже

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    6 комментариев

    Американская PPG Industries может продать российский бизнес по производству красок Tikkurila.

    Как сообщил 9 сентября «Коммерсантъ», гендиректор ООО «Тиккурила» Александр Соседкин, директор по маркетингу компании Екатерина Балон и еще два топ-менеджера компании — Роман Ивашко и Константин Хоробрых — учредили ООО «СиБиДи Холдингс». В конце августа 6% этой компании получил Александр Амосов из инвестиционного банка Latum. Привлечение партнера могло потребоваться для повышения шансов на согласование сделки в правительственной комиссии, отмечает издание.

    ООО «Тиккурила» управляет двумя площадками в Петербурге, где выпускает краски под брендами Tikkurila, «Текс» и Finncolor. Предприятие принадлежит финской Tikkurila, которая, в свою очередь, контролируется PPG Industries со штаб-квартирой в США. В 2023 году другие «дочки» PPG в России — ООО «ППГ Индастриз», ООО «ППГ Индастриз Липецк» и ООО «Ревокот Мастики» — были проданы ГК «Литум». В PPG отказались от комментариев по поводу планов продажи Tikkurila.

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    Комментарии 5

    человек Чебурек09 Сен 2024 в 12:27
    Раньше она была недорогая..а сейчас ..нам простым людям всеравно ее не купить..дорогая слишком..что есть она что нет ее,до лампочки..на полке стоит для красоты..там испорченная скорее всего,кто ее берет?!..еслиб была дешевле тогда бы может и опечалился бы я..а так..тчк
    +0−0
    sitta europaea09 Сен 2024 в 12:22
    Ти - наливала, ти - выпивала, а я рядом стояла, курила, угорала :)
    +1−0
    гастарбайтер09 Сен 2024 в 12:20
    Не пугайте!
    Всего лишь хотят продать российский филиал... А по заголовку я уж подумал, что Тиккурила - всё...
    +2−0
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