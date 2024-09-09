Американцы сливают Tikkurila. Российская структура компании готовится к продаже

Американская PPG Industries может продать российский бизнес по производству красок Tikkurila.
Как сообщил 9 сентября «Коммерсантъ», гендиректор ООО «Тиккурила» Александр Соседкин, директор по маркетингу компании Екатерина Балон и еще два топ-менеджера компании — Роман Ивашко и Константин Хоробрых — учредили ООО «СиБиДи Холдингс». В конце августа 6% этой компании получил Александр Амосов из инвестиционного банка Latum. Привлечение партнера могло потребоваться для повышения шансов на согласование сделки в правительственной комиссии, отмечает издание.
ООО «Тиккурила» управляет двумя площадками в Петербурге, где выпускает краски под брендами Tikkurila, «Текс» и Finncolor. Предприятие принадлежит финской Tikkurila, которая, в свою очередь, контролируется PPG Industries со штаб-квартирой в США. В 2023 году другие «дочки» PPG в России — ООО «ППГ Индастриз», ООО «ППГ Индастриз Липецк» и ООО «Ревокот Мастики» — были проданы ГК «Литум». В PPG отказались от комментариев по поводу планов продажи Tikkurila.