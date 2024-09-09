Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

ясная погода, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

вос.

 767мм 66%
Подробнее
3 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72
Как голосовали в Петербурге
Умер Масляков
Надо ли рожать «для ипотеки»
Романтика в Петербурге
Квадроберы наступают
Чем кормить зверюшку
Как все подорожало
(От)Личный Петербург — 2024
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия «Хапанул. Реально раскаиваюсь». Полиция задержала «ночной кошмар» спящего на Рубинштейна

«Хапанул. Реально раскаиваюсь». Полиция задержала «ночной кошмар» спящего на Рубинштейна

4 046
7 комментариев

Оперативники «карманного» отдела уголовного розыска нашли, кто превратил в ночной кошмар отдых петербуржца на барной улице в центре города. Он кается в отделе.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 сентября, 29-летний петербуржец обратился за помощью в полицию Центрального района три дня назад, когда лишился наличных и водительского удостоверения. Заявитель рассказал, что оказался на улице Рубинштейна, 36, в таком изнеможении, что уснул на скамейке. Очнулся уже без кошелька. Ущерб он оценил в 15,5 тысячи рублей.

В полиции возбудили уголовное дело о краже. Поиски подозреваемого не затянулись.

«Я хапанул. Сделал кражу. Реально раскаиваюсь, больше такое не повторится», — с некоторым трудом подбирал слова в отделе 46-летний приезжий из Нижнего Тагила.

Двое суток мужчина, у которого, по данным полиции, в Петербурге нет ни работы, ни места жительства, проведёт в изоляторе временного содержания.

«Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений», — добавили в главке.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Антишерсть
9 сентября 2024, 11:23
Судя по голосу, он еще и травы хапанул.
282203669
9 сентября 2024, 11:28
Понять и простить
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Новости компаний
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Новости компаний
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30