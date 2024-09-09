«Хапанул. Реально раскаиваюсь». Полиция задержала «ночной кошмар» спящего на Рубинштейна

Оперативники «карманного» отдела уголовного розыска нашли, кто превратил в ночной кошмар отдых петербуржца на барной улице в центре города. Он кается в отделе.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 сентября, 29-летний петербуржец обратился за помощью в полицию Центрального района три дня назад, когда лишился наличных и водительского удостоверения. Заявитель рассказал, что оказался на улице Рубинштейна, 36, в таком изнеможении, что уснул на скамейке. Очнулся уже без кошелька. Ущерб он оценил в 15,5 тысячи рублей.

В полиции возбудили уголовное дело о краже. Поиски подозреваемого не затянулись.

«Я хапанул. Сделал кражу. Реально раскаиваюсь, больше такое не повторится», — с некоторым трудом подбирал слова в отделе 46-летний приезжий из Нижнего Тагила.

Двое суток мужчина, у которого, по данным полиции, в Петербурге нет ни работы, ни места жительства, проведёт в изоляторе временного содержания.

