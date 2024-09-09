Рейс из Москвы вынужденно сел в Варшаве. Пассажиров не выпускают

Рейс авиакомпании Pegasus Airlines поздно вечером 8 сентября совершил вынужденную посадку в Варшаве, прервав выполнение регулярного рейса Москва-Стамбул.

Согласно данным сервиса FlightRadar, спустя два часа после начала полета Airbus A-320 турецкой авиакомпании, находясь в воздушном пространстве Польши, резко изменил траекторию полета и направился к ближайшему крупному аэропорту — Варшаве.









Причина посадки в Польше пока официально не сообщается. По данным отраслевого ТГ-канала AVIAINCIDENT , пассажиры рейса сообщают, что их не выпускают из самолета.

Первоначально этот рейс из Москвы должен был вылететь в 15:09 воскресенья и оказаться в Стамбуле в 19:12 по местному времени. С небольшим опозданием самолет с пассажирами вылетел из Внуково, но спустя полчаса полета развернулся и снова приземлился во Внуково. Этот маневр был объяснен пассажирам техническими неполадками.

Новый вылет этим самолетом был назначен на 19:00, но пассажирам пришлось подождать почти до восьми вечера, когда самолет вновь вылетел по своему маршруту. Однако до места назначения он так и не добрался — пришлось садиться в Варшаве. Одна из пассажирок рейса пожаловалась на эти накладки в соцсети авиакомпании, попросив уделять больше внимания комфорту клиентов. Представители Pegasus принесли ей извинения.

С февраля 2022 года прямые рейсы из российских аэропортов в европейские перестали выполняться. Даже редкие случайные и вынужденные вхождения российских гражданских самолетов в воздушное пространство стран ЕС становилось большой новостью и требовало специального разрешения местных властей. Исключение составляет Белград — это единственный город в Европе, куда можно полететь напрямую из России регулярным рейсом. И то только самолетом сербской авиакомпании.