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    Петербуржец в драке с дамой едва не лишился достоинства, пришлось вызывать скорую

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    Половой покой предстоит соблюдать 32-летнему жителю Петербурга после ночи с дамой в своей квартире в Невском районе. В драке он едва не лишился важного для мужчины органа.

    Как стало известно «Фонтанке», в восьмом часу утра 8 сентября к одному из домов на улице Шотмана подъехала машина скорой помощи. Медики поднялись в квартиру, где их ожидал истекающий кровью уроженец Набережных Челнов. У пациента в ходе осмотра диагностировали рваную рану полового члена, а также множественные полосы от ногтей на шее и лице. От больного пахло алкоголем.

    Пострадавший пояснил, что его избила подруга. От госпитализации он отказался. Насколько известно «Фонтанке», в полицию мужчина еще не обращался.

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