Петербуржец в драке с дамой едва не лишился достоинства, пришлось вызывать скорую

Половой покой предстоит соблюдать 32-летнему жителю Петербурга после ночи с дамой в своей квартире в Невском районе. В драке он едва не лишился важного для мужчины органа.



Как стало известно «Фонтанке», в восьмом часу утра 8 сентября к одному из домов на улице Шотмана подъехала машина скорой помощи. Медики поднялись в квартиру, где их ожидал истекающий кровью уроженец Набережных Челнов. У пациента в ходе осмотра диагностировали рваную рану полового члена, а также множественные полосы от ногтей на шее и лице. От больного пахло алкоголем.

