День города в Мурино завершился лезгинкой под дружные аплодисменты

Жители Мурино отметили День города в минувшую субботу. Основная программа развернулась в окрестностях ТРЦ «ЭкоПарк», здесь вечером выступила группа «Корни», а в финале местные любовались пиротехническим шоу.

Но было и еще кое-что. 8 сентября в местных пабликах появилось видео с танцующими молодыми людьми. Два брюнета исполнили энергичную лезгинку рядом с «ЭкоПарком». В окружении детей и взрослых танцоры не жалели сил, зрители их подбадривали криками и аплодисментами. Кто-то даже пытался повторить движения.

