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Общество День города в Мурино завершился лезгинкой под дружные аплодисменты

День города в Мурино завершился лезгинкой под дружные аплодисменты

3 083
17 комментариев

Жители Мурино отметили День города в минувшую субботу. Основная программа развернулась в окрестностях ТРЦ «ЭкоПарк», здесь вечером выступила группа «Корни», а в финале местные любовались пиротехническим шоу.

Но было и еще кое-что. 8 сентября в местных пабликах появилось видео с танцующими молодыми людьми. Два брюнета исполнили энергичную лезгинку рядом с «ЭкоПарком». В окружении детей и взрослых танцоры не жалели сил, зрители их подбадривали криками и аплодисментами. Кто-то даже пытался повторить движения.

Пользователи соцсетей, в отличие от очевидцев, выразили недовольство в виде эмоджи с перевернутым большим пальцем.

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Комментарии
17
Sobaka
8 сентября 2024, 15:31
интересный аул и аборигены под стать
VKuser174198221
8 сентября 2024, 16:08
То ли гетто, толи фавела- а точнее аул.....
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