Жители ЖК в Москве нашли в подвале сантехника с двумя голыми девицами

Жильцы столичного жилкомплекса «Ильменский 17» бурно обсуждают
«Сейчас мы в нашем первом корпусе обнаружили в подвале служебную комнату, где возможно живут, но как минимум отдыхают какие-то люди», — написал в общем чате один из собственников.
Александр
На двери одного из технологических помещений была сорвана пломба, внутри оказался матрас, а на нем — сантехник и две женщины. Все раздеты до нижнего белья. Очевидцы сделали предположение, что компания была сильно пьяна, так как разбудить их удалось далеко не с первого раза. На место вызвали полицию, сотрудники увезли всех участников вечеринки в отдел.
Обитатели ЖК намерены жаловаться в префектуру и мэрию Москвы, чтобы чиновники навели порядок в процедуре проверки технологических помещений.