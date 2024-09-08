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    Жители ЖК в Москве нашли в подвале сантехника с двумя голыми девицами

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    Жильцы столичного жилкомплекса «Ильменский 17» бурно обсуждают 8 сентября свальный грех, свидетелями которого они стали накануне вечером.

    «Сейчас мы в нашем первом корпусе обнаружили в подвале служебную комнату, где возможно живут, но как минимум отдыхают какие-то люди», — написал в общем чате один из собственников.

    Александр

    На двери одного из технологических помещений была сорвана пломба, внутри оказался матрас, а на нем — сантехник и две женщины. Все раздеты до нижнего белья. Очевидцы сделали предположение, что компания была сильно пьяна, так как разбудить их удалось далеко не с первого раза. На место вызвали полицию, сотрудники увезли всех участников вечеринки в отдел.

    Обитатели ЖК намерены жаловаться в префектуру и мэрию Москвы, чтобы чиновники навели порядок в процедуре проверки технологических помещений.

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