В озере под Петербургом нашли труп мужчины с гирей в рюкзаке

Рыбаки нашли труп мужчины в озере у деревни Яльгелево в Ленобласти. Как стало известно «Фонтанке» 8 сентября, за спиной у погибшего был рюкзак, в нем — тяжелый груз.



Об утопленнике в полицию сообщили накануне около шести часов вечера. Приехавшие на место сотрудники вытащили на берег неизвестно мужчину в синей куртке и черных брюках. В его рюкзаке нашлись ключи и гиря.



Тело направлено в морг для установления причины смерти.

