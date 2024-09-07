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    Обезьяна укусила за лицо ребёнка в Александровском парке в Петербурге

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    Знакомство с дикими, но, предположительно, ручными животными выдалось болезненным для школьника в Петроградском районе Петербурга.

    Как стало известно «Фонтанке» 7 сентября, накануне в детскую больницу Святой Марии Магдалины был доставлен 9-летний пациент с ранами на лице и шее. Школьник из Ржевки рассказал, что в пятницу около половины шестого часа вечера гулял в Александровском парке неподалёку от зоопарка, и его внимание привлёк мужчина с обезьянкой. Она мирно сидела на знакомых руках, но к ребёнку отнеслась иначе. По словам мальчика, животное укусило его за щёку.

    Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

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