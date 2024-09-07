Мальчика с разрывом селезёнки увезли в реанимацию после ДТП на Васильевском. Он и водитель ехали на зелёный

Юный велосипедист получил тяжёлые травмы, проехав по пешеходному переходу на Васильевском острове в Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке» 7 сентября.

Авария случилась на Кадетской линии, 27, накануне незадолго до четырёх часов дня. 59-летний водитель Hyundai ix35 повернул со Среднего проспекта Васильевского острова на зелёный и сбил четвероклассника, который выехал на переход также на разрешённый сигнал светофора.

12-летнего пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, у него диагностировали компрессионный перелом трёх позвонков, разрыв селезёнки и ушиб печени.

Владелец кроссовера едва ли может претендовать на звание образцового водителя. В этом году его привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения 18 раз. Больше всего штрафов — за превышение скорости.