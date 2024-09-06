В Швеции уровень радиации после аварии на Чернобыльской АЭС измерят по грибам

Шведское управление по радиационной безопасности (The Swedish Radiation Safety Authority) попросило грибников прислать образцы урожая этого сезона, чтобы оценить уровень радиации в стране спустя 38 лет с аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом 6 сентября пишет агентство AP.
Полученные грибы в управлении будут проверять на содержание цезия-137. Изотоп растения могут поглощать из почвы. Время его полураспада составляет около 30 лет.
Растительность покрывает 60% территории Швеции. Сейчас в стране — сезон сбора ягод, грибов и других растений. Любителей тихой охоты также просят указать, где был найден тот или иной «трофей».
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Радиационные осадки прошли на территории Украины, Белоруссии и России, а также в северной части Европы.