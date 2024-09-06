Вебкам официально запретили в Казахстане

В Казахстане официально вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, вводящие наказание за «услуги сексуального характера в режиме реального времени посредством интернета». Иначе говоря, в стране запретили вебкам, пишет местное издание Tengrinews.

Поправки были внесены в Закон «О противодействии торговле людьми», которые руководство страны подписало 5 июля этого года. В УК Казахстана также появилось новое понятие — «иные услуги сексуального характера». Под ними понимаются действия, совершаемые «с целью получения дохода или выгод имущественного характера», которые лицо осуществляет с «целью удовлетворения половой потребности (страсти) другого лица».

Организаторам студий вебкама в Казахстане грозит до 10 лет тюрьмы, до 7 лет — за вовлечение в проституцию совершеннолетних и до 12 лет — несовершеннолетних.

В 2023 году МВД и КНБ Казахстана накрыли ОПГ, которая под видом модельного агентства организовала вебкам-студию. Как пишет Tengrinews, моделям они предлагали зарплату до 2 млн тенге и полную анонимность. Если девушка отказывалась продолжать, в ход шли давление, шантаж и денежные штрафы.

В конце июля 2024 года на аналогичные меры пошли власти Киргизии. Как писал РБК, за «организацию и содействие проституции и разврату через интернет» предусмотрен штраф до 300 тысяч сомов или лишение свободы на срок до 15 лет. Штраф в 10 тысяч сомов грозит вебкам-моделям.

