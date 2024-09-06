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Общество Власти Москвы хотят расторгнуть с Молдавией договор аренды павильона ВДНХ. Там открылась чебуречная

Власти Москвы хотят расторгнуть с Молдавией договор аренды павильона ВДНХ. Там открылась чебуречная

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8 комментариев

Московские власти намерены расторгнуть договор аренды с компанией C.I.E Moldexpo S.A, которая использует павильон «Молдова» на ВДНХ, сообщает 6 сентября РБК со ссылкой на картотеку суда. С таким иском департамент городского имущества в конце июля обратился в Московский арбитражный суд. Более того, власти просят аннулировать договор о субаренде павильона компанией «Арбиэй Групп» и освободить здание.

Представитель департамента рассказал изданию, что павильон «Молдова» был передан в аренду компании из этой страны для того, чтобы там проводили выставки и культурные мероприятия, организовывали торговлю и работу ресторанов национальной кухни.

Однако посетители павильона жаловались, что страна Молдова там слабо представлена. Весной в здании прошла межведомственная проверка. Оказалось, что объект используют не по назначению: там работают кафе «Дружба» и «Тот самый чебурек».

После этого субарендатор «Арбиэй Групп» обратился в суд с требованием признать выводы комиссии незаконными, но получил отказ. Компания решила обжаловать это решение.

Заявление департамента городского имущества суд оставил без рассмотрения до 2 сентября, указано в определении. С тех пор новой информации по делу не было.

Напомним, ранее «Фонтанка» подробно писала о том, что известный в Петербурге ресторан «Корюшка», входящий в группу Ginza, приостановил работу. Он может лишиться места на территории Петропавловской крепости.

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Молдавия Павильон ВДНХ Чебуречная
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Комментарии
8
Ser_N0771
6 сентября 2024, 16:09
чебурек теперь и молдавская национальная кухня... :)
Берлиоз
6 сентября 2024, 16:53
Переименовать чебуречную в мамалыжную, чебуреки продавать под названием плэчинте. Делов-то. Буря в стакане воды
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