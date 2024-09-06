Ученица цирковой студии в Петербурге пожаловалась на велосипедиста-извращенца

Девочка-подросток стала жертвой длинных рук неизвестного мужчины на велосипеде. Накануне вечером в полицию обратилась мама 13-летней петербурженки. По словам женщины, извращенец хватал ее дочь за ногу и за промежность. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 сентября.

Сама девочка рассказала полиции, что все произошло около пяти вечера на остановке у дома 5 по улице Решетникова. Потерпевшая переписывалась с подругой и ждала троллейбус, чтобы доехать на нем до цирковой студии, где она занимается. В какой-то момент школьница заметила рядом неизвестного ей мужчину на велосипеде. Девочка посмотрела на него, после чего он приблизился и левой рукой ущипнул ее за бедро.

Юная петербурженка с силой откинула руку незнакомца от себя, после чего тот уехал. Девочка же села на нужный ей троллейбус, а спустя несколько часов рассказала о случившемся матери. Правоохранительные органы проводят проверку.

