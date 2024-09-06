    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, ю-з

    774мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur99.19

    «Петербург глазами инженера» проводит в Фонарные бани

    672
    обсудить

    В 1871 году Фонарные бани стали образцом новейших инженерных решений, спрятанных за фасадом доходного дома. В 2021 году бани открылись после реставрации с учетом того, первоначального замысла. На экскурсии узнаем подробности. А потом уже со знанием можно и попариться. 14+

    Фото: fonari.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    В справочниках пишут, будто золотая медаль Политехнической выставки в Вене 1872 года была отдана за эти бани. Получил архитектор Павел Сюзор. Правда, другие источники осторожничают: дескать, это может быть и легендой. Чаще их называют «Фонарные» или «Фонари». И почему-то реже — Воронинскими, по имени человека, который был владельцем доходного дома и инициатором создания бань. Впрочем, Михаила Степановича Воронина и так есть за что добрым словом поминать: он считается основоположником отечественной микологии (науки о грибах) и фитопатологии (науки о болезнях растений), в университет поступил в 16 лет (видимо, неплохо его готовил один из домашних педагогов, студент Чернышевский), докторскую степень получил без защиты диссертации (его трудов оказалось довольно для этого звания). Был почетным членом научных обществ, в том числе иностранных. И заказ на бани формулировал с умом. «Вода поступала в бассейны из собственного артезианского колодца, а котлы топили бездымным кардиффским углем», — сообщает сайт «Фонарей». Известных личностей, которые здесь парились, не перечесть, начиная с Распутина.

    С 2006-го из-за ветхости бани были закрыты и отреставрированы лишь в 2021-м. Идем на экскурсию «Термы по-петербургски. Экскурсия в Фонарные бани» 8, 11, 15 или 28 сентября. После экскурсии можно остаться и воспользоваться банями по назначению. Это, правда, уже за отдельную плату. Подробности на сайте «Петербург глазами инженера».

    Александра Шеромова

    Фото: fonari.ru

    По теме

    БаниКраеведение
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close