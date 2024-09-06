«Петербург глазами инженера» проводит в Фонарные бани

В 1871 году Фонарные бани стали образцом новейших инженерных решений, спрятанных за фасадом доходного дома. В 2021 году бани открылись после реставрации с учетом того, первоначального замысла. На экскурсии узнаем подробности. А потом уже со знанием можно и попариться. 14+
В справочниках пишут, будто золотая медаль Политехнической выставки в Вене 1872 года была отдана за эти бани. Получил архитектор Павел Сюзор. Правда, другие источники осторожничают: дескать, это может быть и легендой. Чаще их называют «Фонарные» или «Фонари». И почему-то реже — Воронинскими, по имени человека, который был владельцем доходного дома и инициатором создания бань. Впрочем, Михаила Степановича Воронина и так есть за что добрым словом поминать: он считается основоположником отечественной микологии (науки о грибах) и фитопатологии (науки о болезнях растений), в университет поступил в 16 лет (видимо, неплохо его готовил один из домашних педагогов, студент Чернышевский), докторскую степень получил без защиты диссертации (его трудов оказалось довольно для этого звания). Был почетным членом научных обществ, в том числе иностранных. И заказ на бани формулировал с умом. «Вода поступала в бассейны из собственного артезианского колодца, а котлы топили бездымным кардиффским углем», — сообщает сайт «Фонарей». Известных личностей, которые здесь парились, не перечесть, начиная с Распутина.
С 2006-го из-за ветхости бани были закрыты и отреставрированы лишь в 2021-м. Идем на экскурсию «Термы по-петербургски. Экскурсия в Фонарные бани» 8, 11, 15 или 28 сентября. После экскурсии можно остаться и воспользоваться банями по назначению. Это, правда, уже за отдельную плату. Подробности на сайте «Петербург глазами инженера».
Александра Шеромова