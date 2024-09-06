«Петербург глазами инженера» проводит в Фонарные бани

В справочниках пишут, будто золотая медаль Политехнической выставки в Вене 1872 года была отдана за эти бани. Получил архитектор Павел Сюзор. Правда, другие источники осторожничают: дескать, это может быть и легендой. Чаще их называют «Фонарные» или «Фонари». И почему-то реже — Воронинскими, по имени человека, который был владельцем доходного дома и инициатором создания бань. Впрочем, Михаила Степановича Воронина и так есть за что добрым словом поминать: он считается основоположником отечественной микологии (науки о грибах) и фитопатологии (науки о болезнях растений), в университет поступил в 16 лет (видимо, неплохо его готовил один из домашних педагогов, студент Чернышевский), докторскую степень получил без защиты диссертации (его трудов оказалось довольно для этого звания). Был почетным членом научных обществ, в том числе иностранных. И заказ на бани формулировал с умом. «Вода поступала в бассейны из собственного артезианского колодца, а котлы топили бездымным кардиффским углем», — сообщает сайт «Фонарей». Известных личностей, которые здесь парились, не перечесть, начиная с Распутина.

