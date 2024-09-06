Песков высказался о завершении СВО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС на ВЭФ 6 сентября высказался о завершении специальной военной операции. Это произойдёт, по его словам, когда Москва добьется своих целей.



«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции», — сказал Песков в ответ на вопрос, когда может закончиться СВО.



«Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте», — добавил он.



Планируемых сроков нет.



«Здесь сроки не важны. Хотя, конечно, мы все надеемся, что это будет лучше быстрее, чем медленнее», — добавил представитель Кремля.

