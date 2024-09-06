Песков высказался о завершении СВО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС на ВЭФ 6 сентября высказался о завершении специальной военной операции. Это произойдёт, по его словам, когда Москва добьется своих целей.
«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции», — сказал Песков в ответ на вопрос, когда может закончиться СВО.
«Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте», — добавил он.
Планируемых сроков нет.
«Здесь сроки не важны. Хотя, конечно, мы все надеемся, что это будет лучше быстрее, чем медленнее», — добавил представитель Кремля.
В конце августа президент России Владимир Путин заявил, что успешное завершение спецоперации является основным условием для реализации долгосрочных планов развития страны. Говоря о планах до 2030 года, он подчеркнул, что экономическую базу необходимо укреплять «для успешного завершения специальной военной операции».