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    «Для успешного завершения СВО»: Путин провел совещание по вопросам экономики

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    Успешное завершение спецоперации является основным условием для реализации долгосрочных планов развития России. Об этом 26 августа сказал президент России Владимир Путин во время утреннего совещания по вопросам экономики.

    Говоря о планах до 2030-го года, Путин подчеркнул, что экономическую базу необходимо укреплять «для успешного завершения специальной военной операции».

    «Это, как не раз уже говорил, главное, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России», — сказал глава государства.

    Дальше Путин сообщил о текущей экономической ситуацией в стране. По словам президента, экономика РФ продолжает расти хорошими темпами. «За первое полугодие ВВП прибавил 4,6%, На 4,4% вырос объем промышленного производства». Также Путин подчеркнул, что за полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. «Такой результат главным образом поддерживается ростом зарплат», — сказал президент. За январь — май рост заработных плат составил 10,1%. Параллельно в стране фиксируется рекордно низкая безработица.

    Владимир Путин поделился данными про доходы бюджета РФ. За семь месяцев они достигли 20 триллионов рублей — на 36% выше, чем за этот же период в прошлом году.

    Помимо этого, президент дал некоторые поручения. Среди них — повышение эффективности скоординированных действий правительства и Центробанка для борьбы с инфляцией. «Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно», — отметил Путин.

    Во время совещание президент вместе с главой кабмина Михаилом Мишустиным, председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, первым вице-премьером Денисом Мантуровым и другими членами правительства обсудят ряд тем. Среди них вопросы, имеющие системное значение для экономики и ее долгосрочного роста. Также Владимир Путин упомянул о важности повышения доходов россиян.

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