«Для успешного завершения СВО»: Путин провел совещание по вопросам экономики

Успешное завершение спецоперации является основным условием для реализации долгосрочных планов развития России. Об этом 26 августа сказал президент России Владимир Путин во время утреннего совещания по вопросам экономики.



Говоря о планах до 2030-го года, Путин подчеркнул, что экономическую базу необходимо укреплять «для успешного завершения специальной военной операции».

«Это, как не раз уже говорил, главное, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России», — сказал глава государства.

Дальше Путин сообщил о текущей экономической ситуацией в стране. По словам президента, экономика РФ продолжает расти хорошими темпами. «За первое полугодие ВВП прибавил 4,6%, На 4,4% вырос объем промышленного производства». Также Путин подчеркнул, что за полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. «Такой результат главным образом поддерживается ростом зарплат», — сказал президент. За январь — май рост заработных плат составил 10,1%. Параллельно в стране фиксируется рекордно низкая безработица.