Вагон сошёл с рельсов в Петербурге, рассыпав удобрения. Прокуратура показала последствия

Гружённый удобрениями вагон сошёл с рельсов в Невском районе Петербурга. Обошлось без пострадавших, все обстоятельства выясняет Северо-Западная транспортная прокуратура.



Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Вагон грузового состава возвращают на рельсы на станции Санкт-Петербург-Сортировочный — Московский 6 сентября. На движение поездов случившееся около двух часов ночи не повлияло.



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В ОЖД «Фонтанке» сообщили, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Последствия устраняют с помощью восстановительного поезда станции.



«В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет», — уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.



Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку.

