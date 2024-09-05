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Общество Mediascope: в августе жители России чаще всего смотрели «VK видео» и YouTube

Mediascope: в августе жители России чаще всего смотрели «VK видео» и YouTube

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1 комментарий

Львиная доля просмотров видеохостингов в России в августе 2024 года пришлась на два сервиса. Речь идет о «VK видео» и YouTube. Таковы данные Mediascope Cross Web, передает 5 сентября ТАСС.

Согласно данным Mediascope, в августе текущего года число ежедневных пользователей YouTube в России достигло 52 млн человек, «VK видео» — 36,8 млн человек. На третьем месте — Rutube с результатом 5,5 млн человек, следом идет «Кинопоиск» с 4,1 млн человек.

Отмечается, что данные не учитывают SmartTV. Что касается Rutube, данные не учитывают внедренный просмотр видео на сторонних площадках.

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Комментарии
1
VKuser6922942
5 сентября 2024, 20:25
Ага. Сидели- смотрели. Запивая жигулевским с сушеной воблой
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