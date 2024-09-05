Mediascope: в августе жители России чаще всего смотрели «VK видео» и YouTube

Львиная доля просмотров видеохостингов в России в августе 2024 года пришлась на два сервиса. Речь идет о «VK видео» и YouTube. Таковы данные Mediascope Cross Web, передает 5 сентября ТАСС.



Согласно данным Mediascope, в августе текущего года число ежедневных пользователей YouTube в России достигло 52 млн человек, «VK видео» — 36,8 млн человек. На третьем месте — Rutube с результатом 5,5 млн человек, следом идет «Кинопоиск» с 4,1 млн человек.



Отмечается, что данные не учитывают SmartTV. Что касается Rutube, данные не учитывают внедренный просмотр видео на сторонних площадках.

