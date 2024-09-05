ДТП на Синопской сковало движение у Большеохтинского моста. Встретились лазурный автобус и легковушка

Авария перед съездом на Большеохтинский мост парализовала движение на Синопской набережной. Фото в редакцию «Фонтанки» шлют читатели.
ДТП произошло в крайнем правом ряду. Полосу между собой не поделили лазурный автобус и черная легковушка.
«Яндекс.Карты» говорят, что движение парализовано по Синопской набережной от улицы Моисеенко и до съезда на Большеохтинский мост.
Вечером 5 сентября ситуация на дорогах спокойная, но в некоторых местах движение скованное. Например, стоят на съезде с проспекта Обуховской Обороны на мост Александра Невского — там произошло ДТП. Также затруднено движение на Обводном канале, но здесь идут дорожные работы.