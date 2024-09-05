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    ДТП на Синопской сковало движение у Большеохтинского моста. Встретились лазурный автобус и легковушка

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    1 комментарий

    Авария перед съездом на Большеохтинский мост парализовала движение на Синопской набережной. Фото в редакцию «Фонтанки» шлют читатели.

    ДТП произошло в крайнем правом ряду. Полосу между собой не поделили лазурный автобус и черная легковушка.

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    «Яндекс.Карты» говорят, что движение парализовано по Синопской набережной от улицы Моисеенко и до съезда на Большеохтинский мост.

    Фото: «Яндекс.Пробки»
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    Вечером 5 сентября ситуация на дорогах спокойная, но в некоторых местах движение скованное. Например, стоят на съезде с проспекта Обуховской Обороны на мост Александра Невского — там произошло ДТП. Также затруднено движение на Обводном канале, но здесь идут дорожные работы.

    Фото: «Яндекс.Пробки»

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    Комментарии 1

    denem05 Сен 2024 в 18:56
    история стара как мир:
    - Да понимаете - я недавно за рулём, опыта мало, думал, проскочу...
    - Ну, я тридцать лет за рулём. У меня хрен проскочишь!
    +1−0
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