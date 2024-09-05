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    Смена названия от ответственности не освобождает. Пискарев анонсировал поправки про каналы-иноагенты

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    6 комментариев

    Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов сотрудничать с Минюстом РФ в работе над поправками в законодательство об иноагентах, которые закроют лазейки для телеграм-каналов. Об этом 5 сентября заявил в своем канале председатель комитета Василий Пискарев.

    «Мы готовы к сотрудничеству с Минюстом, и думаю, что уже в осеннюю сессию такие изменения в законодательство могут быть внесены», — написал он.

    Ранее на заседании коллегии Министерства юстиции РФ глава ведомства Константин Чуйченко заявил, что законодательство об иностранных агентах нуждается в донастройке, чтобы исключить возможности уйти от ответственности. Речь тогда шла о переименовании телеграм-каналов, получивших статус иноагентов. По мнению Пискарева, аналогичные требования можно обсудить применительно ко всем видам иноагентов.

    При этом, подчеркнул глава комитета по безопасности, они и сейчас обязаны соблюдать закон. «Изменение названия от ответственности не освобождает. Может, просто уточним формулировки закона, чтобы лазеек для его обхода не было», — отметил Пискарев. По его словам, правоприменение показывает, что в этом есть необходимость.

    Напомним, 16 августа Минюст РФ признал иностранными агентами телеграм-каналы Brief*, «Brief Важное»*, «Незыгарь»* и «Сирена»* за распространение недостоверной информации о политике российских властей. После этого редакция Brief объявила о самороспуске, а канал был переименован в «ЕЖедневник»*. Канал «Незыгарь», в свою очередь, сменил название на «НZГ»*. В Роскомнадзоре на это заявили, что каналы по-прежнему обязаны размещать соответствующую маркировку под материалами. Глава Минюста также подчеркнул, что переименование телеграм-каналов не меняет их правосубъектность и статус иноагента.

    *Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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    ИноагентыГосдумаМинюст РФ
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    Комментарии 6

    Кот Ученый05 Сен 2024 в 15:41
    Либероиды отскочить хотели... Не прокатило...))
    +0−0
    28206267505 Сен 2024 в 15:18
    Ну этого тоже на лобное место
    +0−0
    AndrewBarsik05 Сен 2024 в 15:14
    Похоже, что товарищ Пискарёв плохо представляет себе, что такое "телеграмм-канал" и чем он отличается от других каналов, Обводного, например, или канала передачи взяток коррумпированным чиновникам.
    +1−0
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