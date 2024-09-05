Смена названия от ответственности не освобождает. Пискарев анонсировал поправки про каналы-иноагенты

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов сотрудничать с Минюстом РФ в работе над поправками в законодательство об иноагентах, которые закроют лазейки для телеграм-каналов. Об этом 5 сентября заявил в своем канале председатель комитета Василий Пискарев.



«Мы готовы к сотрудничеству с Минюстом, и думаю, что уже в осеннюю сессию такие изменения в законодательство могут быть внесены», — написал он.

Ранее на заседании коллегии Министерства юстиции РФ глава ведомства Константин Чуйченко заявил, что законодательство об иностранных агентах нуждается в донастройке, чтобы исключить возможности уйти от ответственности. Речь тогда шла о переименовании телеграм-каналов, получивших статус иноагентов. По мнению Пискарева, аналогичные требования можно обсудить применительно ко всем видам иноагентов.