Смена названия от ответственности не освобождает. Пискарев анонсировал поправки про каналы-иноагенты

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов сотрудничать с Минюстом РФ в работе над поправками в законодательство об иноагентах, которые закроют лазейки для телеграм-каналов. Об этом 5 сентября заявил в своем канале председатель комитета Василий Пискарев.
«Мы готовы к сотрудничеству с Минюстом, и думаю, что уже в осеннюю сессию такие изменения в законодательство могут быть внесены», — написал он.
Ранее на заседании коллегии Министерства юстиции РФ глава ведомства Константин Чуйченко заявил, что законодательство об иностранных агентах нуждается в донастройке, чтобы исключить возможности уйти от ответственности. Речь тогда шла о переименовании телеграм-каналов, получивших статус иноагентов. По мнению Пискарева, аналогичные требования можно обсудить применительно ко всем видам иноагентов.
При этом, подчеркнул глава комитета по безопасности, они и сейчас обязаны соблюдать закон. «Изменение названия от ответственности не освобождает. Может, просто уточним формулировки закона, чтобы лазеек для его обхода не было», — отметил Пискарев. По его словам, правоприменение показывает, что в этом есть необходимость.
Напомним, 16 августа Минюст РФ признал иностранными агентами телеграм-каналы Brief*, «Brief Важное»*, «Незыгарь»* и «Сирена»* за распространение недостоверной информации о политике российских властей. После этого редакция Brief объявила о самороспуске, а канал был переименован в «ЕЖедневник»*. Канал «Незыгарь», в свою очередь, сменил название на «НZГ»*. В Роскомнадзоре на это заявили, что каналы по-прежнему обязаны размещать соответствующую маркировку под материалами. Глава Минюста также подчеркнул, что переименование телеграм-каналов не меняет их правосубъектность и статус иноагента.
*Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.