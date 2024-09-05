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    Греф: мы прошли пик перегрева российской экономики

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    12 комментариев

    Пик перегрева экономики России пройден, но считать, что этот процесс закончился, пока рано. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил журналистам на ВЭФ 5 сентября глава Сбербанка Герман Греф.

    «То, что сейчас мы видим уже стабилизацию и отсутствие дальнейшего роста ключевых показателей роста экономики, это говорит о том, что все-таки, наверное, мы пик прошли», — отметил Греф.

    Однако сохраняется, например, влияние на цены в части спроса на рабочую силу.

    «Наверное, пока говорить рано о том, что экономика выходит из состояния перегрева», — сказал Греф.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

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    Герман ГрефСбербанк
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    Комментарии 12

    Эд Хэммет05 Сен 2024 в 10:15
    Закончатся кудринские резервные фонды и чем дальше они будут накачивать экономику РФ? Нефть дешевеет, на газ новых покупателей не видно, а старых потеряли. В Сингапуре продают золото за "чистые" юани, чтобы импорт оплатить. "Прошлое России – удивительно, настоящее – прекрасно, будущее – выше всяких представлений". (А.Бенкендорф)
    +0−0
    Devis05 Сен 2024 в 10:13
    "Греф: мы прошли пик перегрева российской экономики"
    А мы?
    +1−0
    28064888605 Сен 2024 в 09:39
    И этот грефовый греф в провидцы записался?...друг интересуется..
    +5−0
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