"Греф: мы прошли пик перегрева российской экономики"

Пик перегрева экономики России пройден, но считать, что этот процесс закончился, пока рано. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил журналистам на ВЭФ 5 сентября глава Сбербанка Герман Греф.



«То, что сейчас мы видим уже стабилизацию и отсутствие дальнейшего роста ключевых показателей роста экономики, это говорит о том, что все-таки, наверное, мы пик прошли», — отметил Греф.



Однако сохраняется, например, влияние на цены в части спроса на рабочую силу.



«Наверное, пока говорить рано о том, что экономика выходит из состояния перегрева», — сказал Греф.



Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

