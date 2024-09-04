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Общество В турецком аэропорту собралась пробка из петербуржцев. Их рейс перенесли на следующий день

В турецком аэропорту собралась пробка из петербуржцев. Их рейс перенесли на следующий день

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8 комментариев

Отдохнувшие и загорелые петербуржцы незапланированно задержатся в аэропорту Турции почти на 12 часов из-за переноса рейса из Даламана. Об этом в беседе с «Фонтанкой» сообщила одна из пассажирок 4 сентября.

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Речь идет о рейсе TK 3986 авиакомпании Turkish Airlines. «Нас привезли в аэропорт, в 20:00 мы должны были вылететь из Даламана в Петербург, но наш рейс задержали. Дали еду, и теперь мы сидим без информации. Задержали и другие рейсы, суета здесь, одним словом», — указала петербурженка.

Спустя некоторое время ожидания пассажирам перенесенного рейса также предоставили номер в отеле. Согласно данным онлайн-табло Пулково, в Петербург рейс прибудет в 11:50.

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Турция Аэропорт Задержка рейса Turkish Airlines Даламан
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Комментарии
8
260839511
5 сентября 2024, 00:01
Эх бедолаги! Как же я завидую вам!
Сила в Правде!!
4 сентября 2024, 23:58
от чего они в стране натовской отдыхали разобраться надо.
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