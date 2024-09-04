В турецком аэропорту собралась пробка из петербуржцев. Их рейс перенесли на следующий день

Отдохнувшие и загорелые петербуржцы незапланированно задержатся в аэропорту Турции почти на 12 часов из-за переноса рейса из Даламана. Об этом в беседе с «Фонтанкой» сообщила одна из пассажирок 4 сентября.



1 из 4 Источник: читатель «Фонтанки»

Речь идет о рейсе TK 3986 авиакомпании Turkish Airlines. «Нас привезли в аэропорт, в 20:00 мы должны были вылететь из Даламана в Петербург, но наш рейс задержали. Дали еду, и теперь мы сидим без информации. Задержали и другие рейсы, суета здесь, одним словом», — указала петербурженка.

Источник: читатель «Фонтанки»

Спустя некоторое время ожидания пассажирам перенесенного рейса также предоставили номер в отеле. Согласно данным онлайн-табло Пулково, в Петербург рейс прибудет в 11:50.

