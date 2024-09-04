За невкусную шаурму житель Белгородской области унес из кафе 122 пачки мороженого и 4 картофелины

Курьезный случай произошел в одном из поселков Белгородской области. Мужчина обнес кафе из-за непонравившейся шаурмы. При этом он засветился на камеру, и местный участковый узнал его по походке.



В дежурную часть полиции по Белгородскому району поступила информация о краже из кафе в поселке Октябрьский, сообщает 4 сентября «МВД Медиа». Камера видеонаблюдения зафиксировала, как некий мужчина ночью разбил кирпичом стекло в двери и проник в здание, сложил в пакеты продукты и унес. В списке украденного были: 122 пачки мороженого, 22 газированных напитка, 4 картофелины, нашинкованная капуста и банка сметаны. Ущерб составил 15 тысяч рублей.