За невкусную шаурму житель Белгородской области унес из кафе 122 пачки мороженого и 4 картофелины

УМВД России по Белгородской области
Курьезный случай произошел в одном из поселков Белгородской области. Мужчина обнес кафе из-за непонравившейся шаурмы. При этом он засветился на камеру, и местный участковый узнал его по походке.
В дежурную часть полиции по Белгородскому району поступила информация о краже из кафе в поселке Октябрьский, сообщает 4 сентября «МВД Медиа». Камера видеонаблюдения зафиксировала, как некий мужчина ночью разбил кирпичом стекло в двери и проник в здание, сложил в пакеты продукты и унес. В списке украденного были: 122 пачки мороженого, 22 газированных напитка, 4 картофелины, нашинкованная капуста и банка сметаны. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
Участковый, отсмотрев видео, сразу узнал попавшего на камеру — его выдала своеобразная походка. Это оказался 26-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Подозреваемого быстро нашли и задержали.
Молодой человек признался в содеянном. Он рассказал, что проходил мимо кафе и вспомнил, что когда-то покупал там шаурму и та ему не понравилась. Пребывая подшофе, он решил таким образом отомстить владельцу точки за невкусное блюдо. Пакеты с украденными продуктами он при этом не отнес домой, а оставил на улице.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.