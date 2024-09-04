Молодого человека из Подмосковья задержали в Петербурге по подозрению в обмане пенсионеров

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Петербургские полицейские задержали «дроппера». Его подозревают в обмане двух пенсионеров, но сам молодой человек признался, что на его счету — больше.



В понедельник, 2 сентября, полицейские с поличным, в момент передачи денег, задержали 22-летнего жителя Московской области, подозреваемого в «дропперстве» — посредничестве телефонным мошенникам, сообщает 4 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В этот момент он забирал 320 тысяч рублей у 70-летнего жителя дома 3 по улице Руднева. Деньги пенсионер передал ему как якобы курьеру от силовых структур, поверив, что это нужно для «обеспечения безопасности» его сбережений. Похищенные деньги изъяты.

Полиция установила, что задержанный причастен еще к одному аналогичному преступлению. Обманутый житель дома 3/1 по улице Шостаковича передал ему 425 тысяч рублей. Сам молодой человек на допросе признался, что на его счету четыре обманутых пенсионера в различных районах Петербурга. Похищенные у них деньги он переводил на криптокошелек.

По двум установленным фактам мошенничества возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сейчас полицейские устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Ведется проверка.