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    Вечерний хлопок напугал жителей дома в Невском районе Петербурга

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    Следственно-оперативная группа работала ночью в Невском районе Петербурга. Сотрудники полиции прибыли на улицу Ткачей после сообщения о хлопке. Об этом 4 сентября стало известно «Фонтанке».

    Инцидент произошел в доме 30. При осмотре места происшествия выяснилось, что на окнах первого этажа одной из квартир имеются следы возгорания. Как пояснила 58-летняя жительница, неизвестный около десяти часов вечера совершил поджог окон ее жилища, после чего скрылся. К счастью, никто не пострадал, если не считать одного окошка.

    Полиция изъяла с места бутылку, кусочек ткани, жестяную банку и фрагменты газового баллона для горелок «Следопыт». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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