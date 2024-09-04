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    Толпа пьяной молодежи разбила окно одного из домов на Малой Морской. Осколки упали на проходящих мимо людей

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    Поздно вечером 3 сентября толпа пьяной молодежи разбила квартирное окно в одном из домов на Малой Морской. Совершив пакость, ребята исчезли, несмотря на то, что осколки стекла свились на головы прохожих.

    Как сообщает «Фонтанке» очевидец случившегося, молодые люди приехали на автобусе маршрута № 2 и вышли на остановке «метро Адмиралтейская». Сойдя с общественного транспорта, молодежь начала буянить. Один из них схватил «что-то тяжелое» и бросил в окно второго этажа дома № 6. Окно разбилось, а осколки полетели на головы проходящих мимо женщины и мужчины.

    «Пара ругалась на них и пошла в сторону Исаакия, пьяная толпа пошла в сторону Невского. Про травмы у пары не знаю, слышали, как женщина из пары громко ругалась, но, вероятно, она тоже была в шоке», – рассказывает очевидец.

    Кроме того, свидетель происходящего рассказал, что как только окно разбили, в квартире загорелся свет и жильцы «начали доставать разбитые стекла».

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