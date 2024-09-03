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    В Петербург прибыла вторая группа детей из Курской области. Первая уже учится в школах

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    Фото: МЧС России
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    Дети из Курской области, которые в августе прибыли в Петербург, уже начали учиться в местных школах, сообщает пресс-служба городской администрации. До этого они успели отдохнуть в городе и посетить достопримечательности.


    3 сентября в Петербург приехала вторая группа школьников из Курской области. На Ладожском вокзале встретили 111 детей. Они будут жить в гостиницах колледжей и оздоровительных лагерях и вскоре пойдут в школы.

    МЧС России

    «Для них также запланированы экскурсии, встречи с интересными людьми и профориентационные мастер-классы. Адаптироваться на новом месте детям помогут педагоги и психологи», — сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

    Всего же в город прибыли 248 школьников из приграничного региона.

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    Кроме того, сейчас Петербург помогает властям Курской области закупать ноутбуки для школьников, которые будут учиться на дистанте. Технику планируют доставить в регион уже завтра.

    Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что школы восьми районов Курской области планировали перевести на удаленку. Еще в шести местах будет организован очно-дистанционный формат обучения.

    Фото: МЧС России

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    ДетиПетербургКурская область
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