В Петербург прибыла вторая группа детей из Курской области. Первая уже учится в школах

Дети из Курской области, которые в августе прибыли в Петербург, уже начали учиться в местных школах, сообщает пресс-служба городской администрации. До этого они успели отдохнуть в городе и посетить достопримечательности.
3 сентября в Петербург приехала вторая группа школьников из Курской области. На Ладожском вокзале встретили 111 детей. Они будут жить в гостиницах колледжей и оздоровительных лагерях и вскоре пойдут в школы.
МЧС России
«Для них также запланированы экскурсии, встречи с интересными людьми и профориентационные мастер-классы. Адаптироваться на новом месте детям помогут педагоги и психологи», — сообщает пресс-служба администрации Петербурга.
Всего же в город прибыли 248 школьников из приграничного региона.
Кроме того, сейчас Петербург помогает властям Курской области закупать ноутбуки для школьников, которые будут учиться на дистанте. Технику планируют доставить в регион уже завтра.
Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что школы восьми районов Курской области планировали перевести на удаленку. Еще в шести местах будет организован очно-дистанционный формат обучения.