Подросток на самокате попал под автобус в Рыбацком

Подростка увезли в больницу из-за ДТП с автобусом на улице Дмитрия Устинова. Как сообщает 2 сентября пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу, подросток не спешился и проехал по переходу на красный сигнал светофора.
Инцидент произошел в 14:30 в понедельник. В результате аварии пострадавшего госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
В ГАИ напомнили о необходимости спешиваться с велосипеда (п. 1.2 ПДД РФ) или средств индивидуальной мобильности при переходе дороги и следовать правилам дорожного движения, чтобы избежать подобных происшествий.