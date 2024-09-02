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    Подросток на самокате попал под автобус в Рыбацком

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    Подростка увезли в больницу из-за ДТП с автобусом на улице Дмитрия Устинова. Как сообщает 2 сентября пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу, подросток не спешился и проехал по переходу на красный сигнал светофора.

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    Инцидент произошел в 14:30 в понедельник. В результате аварии пострадавшего госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

    В ГАИ напомнили о необходимости спешиваться с велосипеда (п. 1.2 ПДД РФ) или средств индивидуальной мобильности при переходе дороги и следовать правилам дорожного движения, чтобы избежать подобных происшествий.

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