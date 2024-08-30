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    В окружении Ирины Аллегровой рассмеялись, когда услышали новости об уходе артистки со сцены

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    Народная артистка России Ирина Аллегрова не дает сольные концерты еще с начала специальной военной операции на Украине, это принципиальная позиция, рассказал 30 августа «Фонтанке» концертный директор артистки Владимир Квятковский.

    Фото: Kremlin.ru
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    «Комментариев я давать не вправе никаких, но я не слышал ничего по поводу того», — сказал Владимир Квятковский, посмеявшись над вопросом, действительно ли Ирина Аллегрова решила окончательно уйти со сцены.

    Ранее StarHit со ссылкой на свои источники написал, что якобы 72-летняя Аллегрова призналась коллегам, что «устала от светской жизни и планирует окончательно уйти со сцены». Издание также сообщило, что основатель конкурса «Новая волна» Игорь Крутой якобы знал о решении артистки и отнесся к этому решению с пониманием.

    Концертный директор Аллегровой подчеркнул, что в период СВО артистка и так не работает, исключением становятся только знаковые концерты — и это позиция принципиальная. В своем телеграм-канале императрица российской эстрады уже пыталась развеять слухи о своем «затворничестве»: «Только в этом году (!) я уже поучаствовала во всех знаковых концертах, которые показывались в телевизионный прайм-тайм! И не просто поучаствовала, а выступала с новым материалом! Хочется спросить: «Ребята, вы хоть отдалённо имеете понятие, о чем и о ком пишете?» После этого на «Новой волне» певица избегала встречи с прессой.

    Лала Аллегрова, дочь и менеджер народной артистки РФ, отказалась комментировать «Фонтанке» сообщения о возможном уходе со сцены своей матери.

    Фото: Kremlin.ru

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    Ирина Аллегрова
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