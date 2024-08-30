В окружении Ирины Аллегровой рассмеялись, когда услышали новости об уходе артистки со сцены

Народная артистка России Ирина Аллегрова не дает сольные концерты еще с начала специальной военной операции на Украине, это принципиальная позиция, рассказал 30 августа «Фонтанке» концертный директор артистки Владимир Квятковский.

«Комментариев я давать не вправе никаких, но я не слышал ничего по поводу того», — сказал Владимир Квятковский, посмеявшись над вопросом, действительно ли Ирина Аллегрова решила окончательно уйти со сцены.

Ранее StarHit со ссылкой на свои источники написал, что якобы 72-летняя Аллегрова призналась коллегам, что «устала от светской жизни и планирует окончательно уйти со сцены». Издание также сообщило, что основатель конкурса «Новая волна» Игорь Крутой якобы знал о решении артистки и отнесся к этому решению с пониманием.