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Общество StarHit: Аллегрова планирует окончательно уйти со сцены

StarHit: Аллегрова планирует окончательно уйти со сцены

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10 комментариев

Выступление Ирины Аллегровой на телевизионном конкурсе «Новая волна» в Сириусе может оказаться одним из последних. Певица решила завершить карьеру, пишет 29 августа StarHit.

По информации издания, за кулисами «Новой волны» 72-летняя Аллегрова призналась коллегам, что устала и планирует окончательно уйти со сцены. Певица уже не гастролирует и выступает на сцене лишь по особым поводам вроде крупных мероприятий, таких, как «Новая волна» или «Песня года». Ажиотаж прессы вокруг нее после выступления так раздражал народную артистку, что она вышла из себя.

Композитор Игорь Крутой уже знал о планах певицы уйти со сцены и отнесся к ним с пониманием, пишет издание. Впрочем, для него Аллегрова готова сделать исключение: в ноябре она примет участие в юбилейных концертах композитора.

Аллегрова приостановила активную концертную деятельность во время пандемии и после так и не возобновила. Певица заявила, что, во-первых, переживает за поклонников, а во-вторых, не понимает современный шоу-бизнес. Последний альбом певицы «В городе серых облаков» вышел в 2021 году, но фурора не произвел.

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Комментарии
10
В д. Гадюкино - дожди.
29 августа 2024, 20:03
Ну теперь-то точно окончательно. ) Хорошая выученная вокалистка и такой трешовый репертуар всю жизнь.
Coulthard
29 августа 2024, 20:03
Да уж пора бы, 72 года бабушке, это не шутки. Здоровья может не хватить просто.
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