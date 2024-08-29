StarHit: Аллегрова планирует окончательно уйти со сцены

По информации издания, за кулисами «Новой волны» 72-летняя Аллегрова призналась коллегам, что устала и планирует окончательно уйти со сцены. Певица уже не гастролирует и выступает на сцене лишь по особым поводам вроде крупных мероприятий, таких, как «Новая волна» или «Песня года». Ажиотаж прессы вокруг нее после выступления так раздражал народную артистку, что она вышла из себя.