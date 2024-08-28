«Как же я вас всех...» Аллегрова вышла из себя из-за журналистов на «Новой волне»

В своем телеграм-канале Аллегрова призналась, что у нее не хватает ни времени, ни желания отвечать на «однотипные и глупые вопросы». Виной тому стали публикации, в которых Аллегрову обвинили в затворничестве. «Хочется спросить: «Ребята, вы хоть отдалённо имеете понятие, о чем и о ком пишете? <...> Так чего же тогда вы удивляетесь тому, что я чураюсь общения с прессой?» — заявила певица. Она подчеркнула, что все, о чем ей хочется сказать зрителю, она говорит в своих песнях и пишет в своем блоге.