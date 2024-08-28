«Как же я вас всех...» Аллегрова вышла из себя из-за журналистов на «Новой волне»

Народная артистка России Ирина Аллегрова после выступления на телевизионном конкурсе «Новая волна» не хотела идти к машине из-за работавшей за кулисами прессы. Видео конфликта 28 августа публикует издание StarHit.
Пока журналисты кричали: «Ирина Александровна, мы вас ждем» и «Спасибо вам за ваши песни», Аллегрова спешила удалиться с площадки. Самые дотошные папарацци дошли с певицей до машины, где наконец получили комментарий.
«Вот скажите, обязательно мне в лицо светить сейчас?! Мало на вас наехали? Я тоже сейчас наеду!»
— заявила Ирина Аллегрова окружившим ее репортерам.
Камере «СтарХита» дважды прилетело от охранника, пишут корреспонденты. Сама артистка сквозь зубы бросила: «Как же я вас всех....»
В своем телеграм-канале Аллегрова призналась, что у нее не хватает ни времени, ни желания отвечать на «однотипные и глупые вопросы». Виной тому стали публикации, в которых Аллегрову обвинили в затворничестве. «Хочется спросить: «Ребята, вы хоть отдалённо имеете понятие, о чем и о ком пишете? <...> Так чего же тогда вы удивляетесь тому, что я чураюсь общения с прессой?» — заявила певица. Она подчеркнула, что все, о чем ей хочется сказать зрителю, она говорит в своих песнях и пишет в своем блоге.