«Кофе» течет из кранов в домах Ломоносова. Жители бьют тревогу с февраля

Жители Ломоносова страдают от ржавой воды, которая течет из кранов в их квартирах. Местные обратились за помощью к «Фонтанке» 29 августа и рассказали, что проблема существует уже давно.

По словам горожан, со ржавой водой они мучаются с февраля этого года. Жители говорят, что после того, как зимой на сетях произошла авария и дома были переведены на другое водоснабжение, началась их борьба со ржавчиной. Фотографии, на которых видно, что из кранов течет желтая или коричневая вода, местные размещают в группе «ВКонтакте» «МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ». Одна женщина 26 апреля написала, что после переподключения: «...как в раю были, воду можно было пить, и тут на тебе, сегодня опять наш любимый осадок, черные камни в воде, любимая накипь». Другая местная жительница вопрошает: что происходит с водой? — и уточняет, что у нее в квартире «воняет ржавыми трубами». На ее обращение практически сразу ответил «Водоканал Санкт-Петербурга».



«Проблемы с качеством воды во внутренних домовых сетях решают обслуживающие организации — управляющие компании, ТСЖ или ЖКС. Если УК после проверки приходит к выводу, что проблема связана с внешними сетями, то обращается с заявкой в Водоканал», — уточнили в организации. На ржавую воду жалуются жители улиц Некрасова, Жоры Антоненко, Еленинской, Федюнинского, Швейцарской, Александровской и других. Также проблема затронула квартиры в домах на Ораниенбаумском проспекте.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Дальше к ситуации с жалобами подключился комитет по энергетике и инженерному обеспечению. 16 апреля там уточнили, что ранее местные жители жаловались на жесткость холодной воды, «поэтому было принято решение изменить источник подаваемого ресурса: в настоящий момент абоненты Ломоносова снабжаются невской водой. <...> "жесткую воду" заменили на "мягкую"».

«Где вода мягкая лучше? Если она красит в ржавчину все и это видно на сеточке от фильтра и резинке. С жёсткой такого не было», — негодуют 27 апреля горожане.



Таких обращений, размещенных в открытом доступе, «Фонтанка» просмотрела более десятка. Местные жители жаловались на воду на протяжении всей весны и лета.



ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ранее сообщал, что разработал специальный проект по смешению воды. Он прошел государственную экспертизу, и специалисты начали его постепенно вводить. Реализация запланирована на I квартал 2025 года. Параллельно проводились профилактические промывки водопроводных сетей. Качество воды контролировали и контролируют, отбирая ее пробы. Для этого «Водоканал» установил специальные приборы.

На очередную жалобу в начале мая комитет по энергетике ответил, что «уже идет масштабная работа для улучшения характеристик ХВС в Петродворцовом районе». На данный момент местные жители говорят, что проблема не решена. По их словам, они продолжают фильтровать ржавую воду и получать отписки из разных инстанций, согласно которым качество воды в их квартирах находится в норме. Вопрос о том, насколько нормальной является та вода коричневого цвета, которую жители наливают в свои чайники сейчас, остается открытым.

