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    Багаж Орнеллы Мути потеряли по пути в Петербург

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    Итальянская актриса Орнелла Мути прибыла в Петербург на выставку художника Никаса Сафронова. Из аэропорта звезда «Укрощения строптивого» вышла без своих ценных вещей. Их потеряли в аэропорту Стамбула, где у Мути была пересадка, стало известно «Фонтанке» 30 августа.

    Как сообщает пресс-служба Пулково, на данный момент ожидается прибытие багажа рейсом из Стамбула. К слову, в чемодане Орнеллы Мути был платок Chanel, в котором актриса познакомилась с Сальвадором Дали. Этот предмет гардероба был особенно символическим.

    Сын Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, который встретил актрису в Пулково, рассказал «Фонтанке», что Орнелла знала, что в новой экспозиции художника будет центральный экспонат, посвященный Дали. По словам Луки, актриса взяла платок специально для выставки.

    «Багажа нет. Это печально. Но с другой стороны, она приехала не совсем налегке. У нее [вещей] на три дня, на каждый по одному чемодану», — рассказал журналисту сын Сафронова.

    Напомним, что 31 августа Орнелла Мути примет участие в торжественном открытии персональной выставки художника — «Большая любовь к Петербургу» — в залах Инженерного дома Петропавловской крепости.

    В официальной биографии Мути сказано, что ее отец — неаполитанец, мать — балтийская немка из Эстонии. Дедушка и бабушка актрисы родились в Санкт-Петербурге, откуда переехали в Эстонию, где после установления в России советской власти родилась мать будущей звезды.

    Актриса неоднократно говорила о желании получить российский паспорт. В начале феврале 2022 года Мути сообщила ТАСС, что учит русский язык и постепенно собирает необходимые документы, но «многое упирается в сложности итальянской бюрократии».

    В 2019-м итальянская дива получила условный срок и штраф за то, что предоставила фальшивую медсправку и пропустила спектакль. Актриса сделала это для того, чтобы слетать в Петербург — на благотворительный ужин в Ледовом дворце с участием Владимира Путина.

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