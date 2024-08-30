Багаж Орнеллы Мути потеряли по пути в Петербург

Итальянская актриса Орнелла Мути прибыла в Петербург на выставку художника Никаса Сафронова. Из аэропорта звезда «Укрощения строптивого» вышла без своих ценных вещей. Их потеряли в аэропорту Стамбула, где у Мути была пересадка, стало известно «Фонтанке» 30 августа.



Как сообщает пресс-служба Пулково, на данный момент ожидается прибытие багажа рейсом из Стамбула. К слову, в чемодане Орнеллы Мути был платок Chanel, в котором актриса познакомилась с Сальвадором Дали. Этот предмет гардероба был особенно символическим.

Сын Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, который встретил актрису в Пулково, рассказал «Фонтанке», что Орнелла знала, что в новой экспозиции художника будет центральный экспонат, посвященный Дали. По словам Луки, актриса взяла платок специально для выставки.