МАГАТЭ: Иран нарастил запасы урана, обогащенного до близкого к оружейному уровня

Иран вопреки международным требованиям еще больше нарастил запасы урана, обогащенного до 60% — уровня, близкого к оружейному. Об этом 29 августа пишет Associated Press со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).



Согласно отчету МАГАТЭ, по состоянию на 17 августа Иран располагал 164,7 кг урана, обогащенного до 60%. С момента последнего доклада агентства в мае иранские запасы возросли на 22,6 кг. В организации напоминают, что уран, обогащенный до 60%, от уровня, позволяющего создавать ядерное оружие (90%), отделяет лишь короткий технический шаг. По определению МАГАТЭ, уже около 42 кг урана, обогащенного до 60%, в теории может дать возможность создать ядерное оружие, если материал обогащать дальше.