МАГАТЭ: Иран нарастил запасы урана, обогащенного до близкого к оружейному уровня

Иран вопреки международным требованиям еще больше нарастил запасы урана, обогащенного до 60% — уровня, близкого к оружейному. Об этом 29 августа пишет Associated Press со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Согласно отчету МАГАТЭ, по состоянию на 17 августа Иран располагал 164,7 кг урана, обогащенного до 60%. С момента последнего доклада агентства в мае иранские запасы возросли на 22,6 кг. В организации напоминают, что уран, обогащенный до 60%, от уровня, позволяющего создавать ядерное оружие (90%), отделяет лишь короткий технический шаг. По определению МАГАТЭ, уже около 42 кг урана, обогащенного до 60%, в теории может дать возможность создать ядерное оружие, если материал обогащать дальше.
Общие запасы обогащенного урана в Иране на 17 августа, согласно докладу агентства, составляли 5751,8 кг.
Ядерное соглашение Ирана с мировыми державами, заключенное в 2015 году ограничило иранскую программу по обогащению урана, не позволяя доходить до высоких уровней и разрешая работать только с ограниченным количеством центрифуг первого поколения. Однако в 2018 году администрация Дональда Трампа вывела США из сделки, и Иран отказался от всех ограничений, наложенных на его ядерную программу, пишет AP. В МАГАТЭ также отмечают, что были выведены из строя камеры наблюдения, установленные агентством, а ряду специалистов организации запретили въезд в Иран.
В феврале 2023 года сообщали, что иранским атомщикам удалось обогатить уран до 84%. Они сообщали, что это было случайностью. В МАГАТЭ заявляли, что пытаются прояснить, как это случилось.