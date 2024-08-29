В Пермском крае экс-бойцу ЧВК «Вагнер» дали пожизненное за убийство троих. Адвокаты просили смягчение из-за контузии на фронте

Пермский краевой суд приговорил бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Григория Старикова к пожизненному сроку за убийство троих людей. После обжалования защиты Апелляционный суд оставил приговор в силе, и он вступил в законную силу, пишет в четверг, 29 августа, РИА Новости, ссылаясь на материалы суда.





В 2023 году в Пермском крае мужчина поскандалил с тремя местными жителями и в порыве агрессии избил их до смерти металлической монтировкой. Каждому он нанес от 18 до 22 ударов. Все трое скончались моментально на месте происшествия.



Преступление было совершено в общежитии города Березники. По данным СМИ, жертвами экс-бойца ЧВК стали двое мужчин и женщина.



Первый суд над Стариковым прошел в марте этого года. Тогда экс-бойцу ЧВК «Вагнер» назначили пожизненное, но адвокат был не согласен с решением. Защита просила приговорить мужчину к длительному лечению и реабилитации как участника боевых действий, ссылаясь на контузию на фронте. Апелляционный суд принял во внимание наличие органического расстройства личности у Старикова, но приговор не изменил. Теперь осужденный может обжаловать приговор в Верховном суде РФ.



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