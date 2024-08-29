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Общество В Пермском крае экс-бойцу ЧВК «Вагнер» дали пожизненное за убийство троих. Адвокаты просили смягчение из-за контузии на фронте

В Пермском крае экс-бойцу ЧВК «Вагнер» дали пожизненное за убийство троих. Адвокаты просили смягчение из-за контузии на фронте

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9 комментариев

Пермский краевой суд приговорил бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Григория Старикова к пожизненному сроку за убийство троих людей. После обжалования защиты Апелляционный суд оставил приговор в силе, и он вступил в законную силу, пишет в четверг, 29 августа, РИА Новости, ссылаясь на материалы суда.


В 2023 году в Пермском крае мужчина поскандалил с тремя местными жителями и в порыве агрессии избил их до смерти металлической монтировкой. Каждому он нанес от 18 до 22 ударов. Все трое скончались моментально на месте происшествия.

Преступление было совершено в общежитии города Березники. По данным СМИ, жертвами экс-бойца ЧВК стали двое мужчин и женщина.


Первый суд над Стариковым прошел в марте этого года. Тогда экс-бойцу ЧВК «Вагнер» назначили пожизненное, но адвокат был не согласен с решением. Защита просила приговорить мужчину к длительному лечению и реабилитации как участника боевых действий, ссылаясь на контузию на фронте. Апелляционный суд принял во внимание наличие органического расстройства личности у Старикова, но приговор не изменил. Теперь осужденный может обжаловать приговор в Верховном суде РФ.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в Кузбассе задержали участника СВО, который, по версии следствия, мог быть причастен к убийству 12-летней девочки. Труп подростка обнаружили в колодце, на теле были следы насилия.

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ЧВК Вагнер Пермский край Убийство Пожизненное
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Комментарии
9
Kit.
29 августа 2024, 17:20
Может повторить.
В_Ф
29 августа 2024, 18:01
29-летний экс-боец ЧВК Вагнер Иван Россомахин, который после возвращения с СВО совершил новое преступлениевновь избежал наказания. По данным адвокатского проекта «Травмпункт», 11 августа 2024 года он прибыл в колонию ИК-1, но спустя 8 дней был освобождён. Первый срок Иван Россомахин получил в 2020 году. За убийство и грабёж суд приговорил его к 14 годам колонии. В колонии он подписал контракт с ЧВК и в марте 2023 года вернулся на свободу. Всего через несколько недель Россомахин снова совершил преступление: убил 85-лентнюю жительницу Вятских Полян и надругался над телом. Дело получило широкий общественный резонанс. Мужчину задержали, суд приговорил его к 23 с половиной годам колонии строгого режима. Теперь мужчина опять отправился на СВО. Однако он всё ещё должен выплатить родственникам погибшей 2 млн рублей в качестве компенсации.
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