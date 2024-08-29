«Большая кружка» исключила из состава акционеров компанию из Сингапура

Один из крупнейших производителей молока в стране, гатчинское ООО «Галактика», изменил состав учредителей, следует из данных СПАРК. Сингапурская King time marine private limited, которая владела 18,94% компании, покинула состав собственников, ее место заняла «Дэйрилайн-Фризон кампани», зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах. Запись в ЕГРЮЛ внесена 28 августа.
Сингапурская King time marine private limited, которая с 2015 года оказывала услуги по экспедированию грузов и занималась общей оптовой торговлей, в июне этого года была ликвидирована, указано на сайте OpenCorporates.
«Дэйрилайн-Фризон кампани» зарегистрирована в свободной экономической зоне Дубая Dubai Silicon Oasis.
Кроме «Дэйрилайн-Фризон кампани», долями в «Галактике» владеют подмосковное ООО «Латео» (32%), зарегистрированный в Люксембурге Altair Holding S.A. (26,24%), московское ООО «Ниунай» (19,03%), оставшиеся 3,79% — у председателя правления компании Игоря Дю.
При выручке 8,2 млрд рублей за прошлый год «Галактика» получила 62,4 млн рублей прибыли. Потребителю продукция компании знакома по брендам «Большая кружка» и «Свежее завтра».
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