«Большая кружка» исключила из состава акционеров компанию из Сингапура

Один из крупнейших производителей молока в стране, гатчинское ООО «Галактика», изменил состав учредителей, следует из данных СПАРК. Сингапурская King time marine private limited, которая владела 18,94% компании, покинула состав собственников, ее место заняла «Дэйрилайн-Фризон кампани», зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах. Запись в ЕГРЮЛ внесена 28 августа.

Сингапурская King time marine private limited, которая с 2015 года оказывала услуги по экспедированию грузов и занималась общей оптовой торговлей, в июне этого года была ликвидирована, указано на сайте OpenCorporates.