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Бизнес «Большая кружка» исключила из состава акционеров компанию из Сингапура

«Большая кружка» исключила из состава акционеров компанию из Сингапура

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2 комментария

Один из крупнейших производителей молока в стране, гатчинское ООО «Галактика», изменил состав учредителей, следует из данных СПАРК. Сингапурская King time marine private limited, которая владела 18,94% компании, покинула состав собственников, ее место заняла «Дэйрилайн-Фризон кампани», зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах. Запись в ЕГРЮЛ внесена 28 августа.

Сингапурская King time marine private limited, которая с 2015 года оказывала услуги по экспедированию грузов и занималась общей оптовой торговлей, в июне этого года была ликвидирована, указано на сайте OpenCorporates.

«Дэйрилайн-Фризон кампани» зарегистрирована в свободной экономической зоне Дубая Dubai Silicon Oasis.

Кроме «Дэйрилайн-Фризон кампани», долями в «Галактике» владеют подмосковное ООО «Латео» (32%), зарегистрированный в Люксембурге Altair Holding S.A. (26,24%), московское ООО «Ниунай» (19,03%), оставшиеся 3,79% — у председателя правления компании Игоря Дю.

При выручке 8,2 млрд рублей за прошлый год «Галактика» получила 62,4 млн рублей прибыли. Потребителю продукция компании знакома по брендам «Большая кружка» и «Свежее завтра».

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Комментарии
2
280896530
29 августа 2024, 15:50
64 млн прибыли за год? Я не ошибся прочитав эту цифру? Где мой микроскоп, надо рассмотреть повнимательнее прибыль компании чья продукция в каждом магазине на полках.
VKuser174198221
29 августа 2024, 15:46
остается надеяться , что продукция не подорожает....
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