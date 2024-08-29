Группа ABBA запретила Трампу использовать их музыку в предвыборной кампании. На митингах республиканца включали The Winner Takes It All

Участники шведской поп-группы ABBA выступили против использования их песен в рамках предвыборной кампании кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Västerbottens-Kuriren со ссылкой на заявление звукозаписывающей компании Universal Music Group.
Несколько хитов ABBA, среди которых The Winner Takes It All («Победитель получает все») и Money, Money, Money («Деньги, деньги, деньги»), звучали в июле в городе Сент-Клауд (штат Миннесота), где проходил предвыборный митинг Трампа, и использовались в агитационных видеороликах.
В Universal Music заявили, что не получали запросов на использование музыки и не давали лицензии на ее применение штабу Трампа.
«Вместе с участниками ABBA мы <...> потребовали, чтобы такое использование было немедленно прекращено», — говорится в заявлении звукозаписывающей компании.
Ранее использование своих песен в ходе кампании Трампу запрещали Селин Дион и The Rolling Stones.