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    Группа ABBA запретила Трампу использовать их музыку в предвыборной кампании. На митингах республиканца включали The Winner Takes It All

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    Участники шведской поп-группы ABBA выступили против использования их песен в рамках предвыборной кампании кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Västerbottens-Kuriren со ссылкой на заявление звукозаписывающей компании Universal Music Group.

    Несколько хитов ABBA, среди которых The Winner Takes It All («Победитель получает все») и Money, Money, Money («Деньги, деньги, деньги»), звучали в июле в городе Сент-Клауд (штат Миннесота), где проходил предвыборный митинг Трампа, и использовались в агитационных видеороликах.

    В Universal Music заявили, что не получали запросов на использование музыки и не давали лицензии на ее применение штабу Трампа.

    «Вместе с участниками ABBA мы <...> потребовали, чтобы такое использование было немедленно прекращено», — говорится в заявлении звукозаписывающей компании.

    Ранее использование своих песен в ходе кампании Трампу запрещали Селин Дион и The Rolling Stones.

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