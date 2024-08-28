В УФСИН опровергли информацию о склонности Стрелкова к побегу

В УФСИН России по Кировской области опровергли информацию о том, что Игоря Стрелкова поставили на учет как склонного к побегу. Ранее о «красной полосе» в его деле сообщила супруга осужденного у себя в телеграм-канале.



«Информация о том, что осужденного Игоря Стрелкова администрация исправительного учреждения поставила на профилактический учет как склонного к совершению побега, не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Кировской области.

