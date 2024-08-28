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    В УФСИН опровергли информацию о склонности Стрелкова к побегу

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    В УФСИН России по Кировской области опровергли информацию о том, что Игоря Стрелкова поставили на учет как склонного к побегу. Ранее о «красной полосе» в его деле сообщила супруга осужденного у себя в телеграм-канале.

    «Информация о том, что осужденного Игоря Стрелкова администрация исправительного учреждения поставила на профилактический учет как склонного к совершению побега, не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Кировской области.

    Ранее супруга Стрелкова Мирослава Регинская сообщила, что на осужденного администрация ИК-5 якобы «повесила красную полосу». По ее словам, делается это для того, чтобы помешать выходу Стрелкова по УДО.

    Стрелков (настоящее имя — Игорь Гиркин) отбывает наказание в исправительной колонии № 5 Кировской области. В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил его к 4 годам лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности.

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    Игорь СтрелковИгорь ГиркинКрасная полосаФСИНСклонность к побегу
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