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    Кино

    Юра Борисов снимется на Сокотре в фэнтези об автомеханике у СТВ и Тины Канделаки

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    Кинокомпания СТВ Сергея Сельянова приступила к съемкам фильма «Девятая планета», главную роль в котором сыграет Юра Борисов. Помимо самого Сельянова и Ефима Люблинского, продюсером картины стала Тина Канделаки. А в кадре также появятся Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Константин Белошапка, Данил Стеклов, Максим Емельянов, Семен Литвинов, Даниил Спиваковский и Андрей Ургант.

    По сценарию, «Девятая планета» — фэнтези о «простом автомеханике», который внезапно начинает вспоминать свою службу на далекой планете, схватки с чудовищами, а также девушку Полину.

    «Эта история не про супер-героя, а про простого парня с армейским прозвищем «Хруст», который в результате несчастного случая находится между жизнью и смертью, а когда приходит в себя, вспоминает, что он был на другой планете, — рассказывает главный редактор кинокомпании СТВ Александр Архипов. — Ему предстоит разобраться, что это — игры разума, последствия травмы или его настоящая жизнь».

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    Съемки будут идти в Марокко, на острове Сокотра и в Москве до 9 ноября. Режиссером выступил Николай Рыбников, ранее снявший фильм «Чекаго» и сезон сериала «Трудные подростки».

    «А как иначе рекрутировать новые лица в индустрию, если не приглашать в масштабное кино новых молодых режиссеров? Это риск, но это еще и появление новых идей, свежего взгляда», — прокомментировал выбор режиссера Сергей Сельянов.

    Выход ленты в прокат запланирован на 2026 год.

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    СъемкиКинопрокатЮра БорисовТина Канделаки
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