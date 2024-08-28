Юра Борисов снимется на Сокотре в фэнтези об автомеханике у СТВ и Тины Канделаки

Кинокомпания СТВ Сергея Сельянова приступила к съемкам фильма «Девятая планета», главную роль в котором сыграет Юра Борисов. Помимо самого Сельянова и Ефима Люблинского, продюсером картины стала Тина Канделаки. А в кадре также появятся Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Константин Белошапка, Данил Стеклов, Максим Емельянов, Семен Литвинов, Даниил Спиваковский и Андрей Ургант.

По сценарию, «Девятая планета» — фэнтези о «простом автомеханике», который внезапно начинает вспоминать свою службу на далекой планете, схватки с чудовищами, а также девушку Полину.



«Эта история не про супер-героя, а про простого парня с армейским прозвищем «Хруст», который в результате несчастного случая находится между жизнью и смертью, а когда приходит в себя, вспоминает, что он был на другой планете, — рассказывает главный редактор кинокомпании СТВ Александр Архипов. — Ему предстоит разобраться, что это — игры разума, последствия травмы или его настоящая жизнь».

Фото: предоставлено Централ Партнершип Фото: предоставлено Централ Партнершип Фото: предоставлено Централ Партнершип Фото: предоставлено Централ Партнершип Фото: предоставлено Централ Партнершип Фото: предоставлено Централ Партнершип Фото: предоставлено Централ Партнершип Фото: предоставлено Централ Партнершип Поделиться Поделиться





Съемки будут идти в Марокко, на острове Сокотра и в Москве до 9 ноября. Режиссером выступил Николай Рыбников, ранее снявший фильм «Чекаго» и сезон сериала «Трудные подростки».

