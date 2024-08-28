84-летняя молдавская бабушка вернулась из Петербурга домой. Россияне собрали ей деньги на перелет

Мария Фомовна в Кишиневе, в окружении близких Фото: Покровская община Поделиться Поделиться





Пожилая гражданка Молдовы, которую 18 лет не могли найти родственники, вылетела из Петербурга домой. Об этом «Фонтанке» 28 августа сообщили представители приюта «Покровская община». На перелет 84-летней женщине и сопровождающему в России собрали необходимую сумму 250 тысяч рублей.



Мария Фомовна летела в Кишинев с пересадкой в Баку, дорога заняла почти 12 часов. Рядом с ней весь путь до родины был специалист по социальной работе «Покровской общины» Сергей Умаров. В аэропорту женщину встретили дочь, сын, другие родственники и представители министерства труда и социальной защиты Молдовы. Госслужащие отвезут ее на автомобиле в родное село Токуз, где женщина будет жить вместе с семьей сына.

Мария Фомовна перед вылетом в Кишинев с сотрудниками «Покровской общины» Фото: Покровская община Мария Фомовна перед вылетом в Кишинев с сотрудниками «Покровской общины» Фото: Покровская община Мария Фомовна перед вылетом в Кишинев с сотрудниками «Покровской общины» Фото: Покровская община Мария Фомовна перед вылетом в Кишинев с сотрудниками «Покровской общины» Фото: Покровская община Поделиться Поделиться





В петербургском приюте для бездомных инвалидов Мария Фомовна оказалась весной, после того, как ее забрали с улицы в Максимилиановскую больницу. Настоящее имя и происхождение женщины выяснили сотрудники «Покровской общины», которая тесно сотрудничает с медицинскими учреждениями Санкт-Петербурга и оказывает помощь людям без определенного места жительства, оказавшимся на улице без документов. Документов у нее при себе не было, а представлялась она именем другим. Это может быть связано с тем, что у бабушки в силу возраста и трудных жизненных обстоятельств проблемы с памятью и мышлением. Кроме этого, члены общины предполагают, что в Россию ее привезли обманом и заставляли называть себя другим именем.



Во время доверительного разговора с представителями общины Мария Фомовна рассказала, что причащалась в церкви в селе Токуз. «Покровская община» выяснила, что этот населенный пункт находится на юго-востоке Молдовы, и нашла контакт священника из той самой церкви. Супруга батюшки узнала Марию Фомовну по фотографиям — и связала приют с ее детьми.

Один из сыновей женщины по-прежнему живет в Токузе, дочь — на территории Украины, судьба еще одного сына неизвестна. Именно дочка Парасковья активнее всего искала маму, обращаясь в том числе в полицию, а потом взаимодействовала с петербургским приютом.



В разговоре с «Фонтанкой» Парасковья рассказывала, что Мария Фомовна в прошлом была обычной женщиной и никто не мог ожидать, что она станет бездомной. До пенсии она работала на ферме, а раньше, в советское время — в колхозе. Накануне исчезновения из дома женщина жила вместе с семьей сына.

«Покровская община» искала разные способы вернуть Марию Фомовну на родину, но пришла к выводу, что единственной возможностью это сделать максимально быстро (в данном случае возраст имеет значение) — с помощью благотворителей. Сотрудники посольства Молдовы в Москве оформили временный документ, по которому Мария Фомовна может пересекать границу. А деньги на перелет собирали «с миру по нитке».



23 июля «Покровская община» объявила о сборе средств. И тут большую поддержку оказал фонд «Милосердие», который собрал большую часть суммы. В результате собрать деньги на два билета для пожилой женщины (чтобы она могла лежать) и на один билет туда-обратно для сопровождающего удалось чуть больше чем за месяц. Перелет организовали при содействии авиакомпании Azerbaijan Airlines.

«Мы оцениваем эту историю как одно большое доброе дело, объединяющее народы и страны. Лично мне вспоминаются события Великой Отечественной войны, когда была общая беда, и люди помогали в том числе чужим детям и чужим матерям. Человек кормил пожилого в одном месте и знал, что в другом месте это отзовется его родным. Для нас было не так важно, чья это мать, мы все относились к ней так, словно это наша родственница оказалась в беде. И Господь вел нас, мы действовали с Божьей помощью», - рассказала «Фонтанке» представительница «Покровской общины» Дарья Кошелева.



«Фонтанка» подробно рассказывала историю Марии Фомовны и следила за ее судьбой.

