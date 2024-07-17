Петербуржцы нашли семью 83-летней бездомной в Молдавии. Родные искали женщину 18 лет

Фото: Православный приют « Покровская община Поделиться Поделиться





Православному приюту «Покровская община» удалось найти родственников 83-летней женщины, которую семья искала 18 лет. Оказалось, что она родом из Молдовы, и оттуда ее увезли, вероятно, обманом, чтобы использовать для попрошайничества. «Фонтанка» связалась с МИД Молдовы, чтобы помочь организовать возвращение женщины к семье.



Общественная благотворительная организация «Покровская община» была зарегистрирована в 2000 году, но деятельность начиналась с 1992 года в составе православного братства святой Анастасии Узорешительницы. Сейчас участники общины осуществляют служение в приюте для бездомных инвалидов, в доме престарелых «Покровская обитель», в больницах и на дому в качестве патронажных сестер и сиделок.

Бабушка с деменцией и проблемами со зрением, которая почти не ходит сама, попала в приют для бездомных с инвалидностью два месяца назад. Ее перевели туда из Максимилиановской больницы. Она представлялась Еленой Павловной, никаких документов у нее при себе не было.



«Мы работаем с такими бездомными, как она, — которые прошли обследование в больнице и у которых нет опасных для окружающих заболеваний, туберкулеза например. Мы их лечим, кормим, обследуем, восстанавливаем документы — и передаем дальше. Членам их семьи, в интернаты, дома престарелых. В этом случае мы тоже сразу взялись за поиск родственников», — рассказывает представительница «Покровской общины» Дарья Кошелева. Пожилая женщина не могла вспомнить, кто она и откуда. Благотворители пробовали обратиться за помощью в поисках ее родственников в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», но решающим оказалось случайное озарение.



Ниточкой к прошлому неожиданно стал разговор о посещении храмов. Она вспомнила, что причащалась в церкви в своем селе — в селе Токуз. И назвала имя священника: отец Сергий. Сотрудники приюта выяснили, что это небольшое село в Молдавии, рядом с украинской границей.

«Покровская община» связалась с митрополией Молдовы в Кишиневе, и архивариус дал номер священника в Токузе. В благотворительной организации подчеркивают: очень здорово, что, несмотря на сложную политическую обстановку, связи между верующими сохраняются.



Никакой Елены Павловны отец Сергий не знал, но матушка (его супруга) по фото и видео опознала в бездомной Марию Томовну, которая пропала 18 лет назад. По внешности и отдельным фактам из жизни личность женщины подтвердили и ее дети. Двое ее сыновей живут в Молдавии, а дочь — на Украине. Еще одна дочка и муж давно умерли. Узнав вести про свою мать, ее близкие собрались, нашли ее документы и отправили сканы в Россию.



«Я спрашиваю ее: почему Елена Павловна? Она говорит: когда я сюда приехала, мне сказали, чтобы я называла себя Еленой Павловной», — разводит руками Дарья Кошелева.



Приют обратился в полицию Молдовы и получил справку о том, что Мария находилась у себя на родине в розыске как пропавшая без вести. Одновременно с этим благотворители пошли за консультацией в комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Петербурга, а потом и в отдел по вопросам миграции МВД. Поскольку у женщины нет законных оснований находиться в России, благотворители пытались добиться ее депортации в Молдову, где ее встретила бы семья. Но без сопровождения долететь до Кишинева, еще и с пересадками, Мария в любом случае не могла. По последним данным, даже депортировать ее не получится, потому что между Молдовой и Россией действует безвизовый режим.



Ее дети живут небогато: дочь работает уборщицей в школе, один из сыновей — тракторист, другой — домохозяин. Прилететь в Россию для них и забрать мать — практически невозможно по деньгам. Со своей стороны они тоже обратились в полицию Молдовы и в МИД России.

«Это точно наша мама: мы узнаем ее и по внешности, она правильно называет фамилию бабушки и другие детали из прошлого помнит. До пенсии она работала на ферме, раньше в колхозе. Была хорошей, нормальной женщиной. Я в шоке от того, что произошло», — рассказала «Фонтанке» дочь Марии Парасковья.

По ее словам, мать пропала в возрасте 66 лет. До этого она жила вместе с семьей одного из сыновей. Говорят, что ее забрала с собой в Россию цыганка, где впоследствии они в компании других людей занимались попрошайничеством. Как было на самом деле — сказать невозможно, но косвенно в пользу этой версии свидетельствует и то, что женщину кто-то просил представляться другим именем.



«Я подала заявление в полицию о розыске. Никто не знал, где она. Сейчас мы рады, что она нашлась, и мы согласны, чтобы она вернулась домой. Мы очень хотим этого. Уж сколько дней жизни ей осталось — пусть бы она тут их провела, на своей родине», — говорит Парасковья.



«Фонтанка» связалась с Министерством иностранных дел Молдовы с вопросом: может ли оно помочь в сопровождении женщины домой? В пресс-службе ведомства сообщили, что, конечно же, незрячей женщине найдут сопровождающего — из числа социальных работников или родственников. Один из главных вопросов, который предстоит решить, — это оплата билетов для сопровождающего. Судьбу женщины будут обсуждать по дипломатическим каналам.

«Уверен, ситуация решится положительно и оперативно», — отметил в общении с «Фонтанкой» пресс-атташе МИД Молдовы Вадим Шестопалов.



С редакцией связалось посольство Молдовы в России, чтобы получить необходимые контакты и документы. Марии будут оформлять временный документ, подтверждающий личность, с которым она сможет легально пересечь границу.



Фото: Православный приют « Покровская община Поделиться Поделиться



