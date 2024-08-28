Десятилетнему ребёнку выстрелили в глаз на детской площадке под Кингисеппом. Задержан отличник ГТО

Обладатель знаков отличий за физическую подготовку доигрался до уголовного дела на детской площадке в посёлке Алексеевка. Пулька из его пневматического пистолета попала в глаз ребёнка.

Как стало известно «Фонтанке» 28 августа, на вооружённого мужчину, бегавшего по детской площадке на Зелёной улице, накануне в шестом часу пожаловалась местная жительница. Женщина рассказала, что итогом взрослых развлечений стала травма её 10-летнего сына.

Полицейские задержали 23-летнего жителя посёлка Алексеевка. По предварительным данным, он размахивал пневматическим пистолетом так, что произошёл выстрел. Пулька попала в глаз мальчика. Его, по данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, госпитализировали.