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    Десятилетнему ребёнку выстрелили в глаз на детской площадке под Кингисеппом. Задержан отличник ГТО

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    Обладатель знаков отличий за физическую подготовку доигрался до уголовного дела на детской площадке в посёлке Алексеевка. Пулька из его пневматического пистолета попала в глаз ребёнка.

    Как стало известно «Фонтанке» 28 августа, на вооружённого мужчину, бегавшего по детской площадке на Зелёной улице, накануне в шестом часу пожаловалась местная жительница. Женщина рассказала, что итогом взрослых развлечений стала травма её 10-летнего сына.

    Полицейские задержали 23-летнего жителя посёлка Алексеевка. По предварительным данным, он размахивал пневматическим пистолетом так, что произошёл выстрел. Пулька попала в глаз мальчика. Его, по данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, госпитализировали.

    Пистолет изъят. Его владелец отправился в изолятор временного содержания как подозреваемый в уголовном хулиганстве. 47news отмечает, что фамилию фигуранта можно найти среди обладателей знаков отличия ГТО. В этом году он получил серебряный знак, два года назад — золотой.

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