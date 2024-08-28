Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что атаки ВСУ на Курскую область могут привести к началу третьей мировой войны. Об этом сообщает британская газета The Independent.
Во время выступления перед членами Ассоциации национальной гвардии США Дональд Трамп отметил, что в связи с нападением Вооруженных сил Украины на Курскую область третья мировая война стала ближе, чем когда-либо.
«Посмотрите, что происходит на Украине. Они вторгаются в Россию. Будет третья мировая война», — сказал бывший президент США.
Как отмечает The Independent, Дональд Трамп занял позицию против недавнего вторжения Украины на территорию России под Курском. Во время своего выступления экс-президент обвинил Камалу Харрис и Джо Байдена в создании напряженной обстановки в разных частях мира, а также подчеркнул, что за время его президентства не было инициировано новых крупных конфликтов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание, заявил, что повод для обеспокоенности есть. «В этом случае такие алармистские заявления, наверное, да, можно с пониманием к ним относиться», — сказал представитель Кремля.
Ранее бывший президент США и нынешний кандидат в президенты Дональд Трамп провел первый митинг на открытом воздухе после покушения на его жизнь в Пенсильвании. В своей речи в Эшборо Трамп высказался о действующем президенте США. Политик обвинил Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в провальном выводе войск из Афганистана, а также в напряженной обстановке на Украине и на Ближнем Востоке.