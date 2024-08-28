Трамп: нападение ВСУ на Курскую область грозит началом третьей мировой войны

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что атаки ВСУ на Курскую область могут привести к началу третьей мировой войны. Об этом сообщает британская газета The Independent.



Во время выступления перед членами Ассоциации национальной гвардии США Дональд Трамп отметил, что в связи с нападением Вооруженных сил Украины на Курскую область третья мировая война стала ближе, чем когда-либо.

«Посмотрите, что происходит на Украине. Они вторгаются в Россию. Будет третья мировая война», — сказал бывший президент США.

Как отмечает The Independent, Дональд Трамп занял позицию против недавнего вторжения Украины на территорию России под Курском. Во время своего выступления экс-президент обвинил Камалу Харрис и Джо Байдена в создании напряженной обстановки в разных частях мира, а также подчеркнул, что за время его президентства не было инициировано новых крупных конфликтов.