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    Трамп: нападение ВСУ на Курскую область грозит началом третьей мировой войны

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    Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что атаки ВСУ на Курскую область могут привести к началу третьей мировой войны. Об этом сообщает британская газета The Independent.

    Во время выступления перед членами Ассоциации национальной гвардии США Дональд Трамп отметил, что в связи с нападением Вооруженных сил Украины на Курскую область третья мировая война стала ближе, чем когда-либо.

    «Посмотрите, что происходит на Украине. Они вторгаются в Россию. Будет третья мировая война», — сказал бывший президент США.

    Как отмечает The Independent, Дональд Трамп занял позицию против недавнего вторжения Украины на территорию России под Курском. Во время своего выступления экс-президент обвинил Камалу Харрис и Джо Байдена в создании напряженной обстановки в разных частях мира, а также подчеркнул, что за время его президентства не было инициировано новых крупных конфликтов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание, заявил, что повод для обеспокоенности есть. «В этом случае такие алармистские заявления, наверное, да, можно с пониманием к ним относиться», — сказал представитель Кремля.

    Ранее бывший президент США и нынешний кандидат в президенты Дональд Трамп провел первый митинг на открытом воздухе после покушения на его жизнь в Пенсильвании. В своей речи в Эшборо Трамп высказался о действующем президенте США. Политик обвинил Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в провальном выводе войск из Афганистана, а также в напряженной обстановке на Украине и на Ближнем Востоке.

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