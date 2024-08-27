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    В Татарстане зарегистрировали более полусотни случаев лихорадки Западного Нила. Месяц назад их было всего четыре

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    В Татарстане зарегистрировали 59 случаев лихорадки Западного Нила за период с 21 июля. Об этом 27 августа сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Минздрав республики.

    Отмечается, что 58 из заразившихся были госпитализированы.

    «В Республиканской клинической инфекционной больнице на стационарном лечении находится тринадцать пациентов с подтвержденным диагнозом», — заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

    Единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила были выявлены в России 21 июля. Позднее три случая заболевания зафиксировали в Рязанской области, два — в Астраханской области. В конце июля в Татарстане лихорадкой болели всего четверо.

    Лихорадка распространена в странах Азии и Африки. В России эндемичными считались южные регионы, однако в связи с потеплением климата вирус начал встречаться в центральной части страны. Среди симптомов заболевания — высокая температура тела, боли в мышцах и голове, сыпь. Основа профилактики — защита от укусов комаров.

    Вирус Западного Нила впервые выявили в Уганде в 1937 году, он стал причиной многих смертей по всему миру. Лечения от него не существует.

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