В Татарстане зарегистрировали более полусотни случаев лихорадки Западного Нила. Месяц назад их было всего четыре

В Татарстане зарегистрировали 59 случаев лихорадки Западного Нила за период
Отмечается, что 58 из заразившихся были госпитализированы.
«В Республиканской клинической инфекционной больнице на стационарном лечении находится тринадцать пациентов с подтвержденным диагнозом», — заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.
Единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила были выявлены в России
Лихорадка распространена в странах Азии и Африки. В России эндемичными считались южные регионы, однако в связи с потеплением климата вирус начал встречаться в центральной части страны. Среди симптомов заболевания — высокая температура тела, боли в мышцах и голове, сыпь. Основа профилактики — защита от укусов комаров.
Вирус Западного Нила впервые выявили в Уганде