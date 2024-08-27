В Татарстане зарегистрировали более полусотни случаев лихорадки Западного Нила. Месяц назад их было всего четыре

В Татарстане зарегистрировали 59 случаев лихорадки Западного Нила за период с 21 июля . Об этом 27 августа сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Минздрав республики.



Отмечается, что 58 из заразившихся были госпитализированы.

«В Республиканской клинической инфекционной больнице на стационарном лечении находится тринадцать пациентов с подтвержденным диагнозом», — заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.