Лихорадку Западного Нила выявили в Рязанской области

Три случая заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировали в Рязанской области. Об этом 30 июля сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства проводят противоэпидемические мероприятия в Рязанской области. В очагах, где проживают заболевшие, и в местах их отдыха провели энтомологические обследования и в отобранных экземплярах кровососущих вирус не обнаружили. Сейчас в трехкилометровой зоне от мест проживания и отдыха заболевших обрабатывают прибрежные зоны водоемов от личинок комаров.
В Роспотребнадзоре держат ситуацию на контроле.
Ранее четыре случая лихорадки Западного Нила были зафиксированы в Татарстане. ТАСС в Роспотребнадзоре пояснили, что вирус стал встречаться в Центральной части России и Поволжье в связи с потеплением климата. Лихорадка распространена в странах с жарким климатом. Южные регионы России тоже считаются эндемичными по данной инфекции.
Лихорадка Западного Нила — это вирусное заболевание, которое передается с укусом комара. Часто она протекает бессимптомно, но в редких случаях возможно развитие менингита, воспаление других органов, а при тяжелом течении поражается ЦНС. Чтобы минимизировать шанс заражения, рекомендуют использовать репелленты, антимоскитные сетки и фумигаторы, не оставлять на дачах, балконах и лоджиях емкости с затхлой водой, избегать заболоченных местностей, а в лесопарковых зонах и возле водоемов носить закрытую защитную одежду.