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    В России зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила

    2001
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    Единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила выявлены в России, сообщает 21 июля Роспотребнадзор в телеграм-канале. Большинство из них завозные.

    Заболеваемость вирусом, который переносят комары, впервые за четверть века выросла в Израиле, где заразились 440 человек, а скончались 32.

    Лихорадка распространена в странах Азии и Африки. В России эндемичными считались южные регионы, однако в связи с потеплением климата вирус начал встречаться в центральной части страны.

    Среди симптомов заболевания — высокая температура тела, боли в мышцах и голове, сыпь. Основа профилактики — защита от укусов комаров.

    Вирус Западного Нила впервые выявили в Уганде в 1937 году, он стал причиной многих смертей по всему миру. Лечения от него не существует. Распространяющего вирус комара недавно заметили даже в Финляндии, что, вероятно, делает его самым северным в мире.

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