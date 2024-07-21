В России зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила

Единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила выявлены в России, сообщает 21 июля Роспотребнадзор в телеграм-канале. Большинство из них завозные.

Заболеваемость вирусом, который переносят комары, впервые за четверть века выросла в Израиле, где заразились 440 человек, а скончались 32.

Лихорадка распространена в странах Азии и Африки. В России эндемичными считались южные регионы, однако в связи с потеплением климата вирус начал встречаться в центральной части страны.

Среди симптомов заболевания — высокая температура тела, боли в мышцах и голове, сыпь. Основа профилактики — защита от укусов комаров.