Мишустин: выпуск беспилотников в России нужно нарастить в 5 раз

России в ближайшие годы важно активно создавать собственную технологическую и производственную базу. В том числе это касается беспилотников. Об этом на стратегической сессии 27 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



По его словам, необходимо нарастить выпуск беспилотников более чем в пять раз. Также до 2030 года в России должны появиться «десятки новых технологических цепочек» в химической промышленности и более 15 производств и 60 продуктов в сфере композитных материалов, сказал Мишустин.