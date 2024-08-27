Мишустин: выпуск беспилотников в России нужно нарастить в 5 раз

России в ближайшие годы важно активно создавать собственную технологическую и производственную базу. В том числе это касается беспилотников. Об этом на стратегической сессии
По его словам, необходимо нарастить выпуск беспилотников более чем в пять раз. Также до
Кроме того, к концу десятилетия не меньше половины самолетов в авиапарке страны должны быть отечественными. А долю высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе российских инноваций, в общем объеме потребления необходимо увеличить в
Добиться этого призваны помочь национальные проекты, такие как «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Транспортная мобильность» и «Беспилотные авиационные системы». Весь портфель новых нацпроектов правительство должно будет отправить в Совет при президенте по стратегическому развитию уже в сентябре.
Нацпроект по беспилотникам в июле поручил разработать президент РФ Владимир Путин. Согласно поручению, его должны утвердить до сентября и учесть в бюджете как приоритетный.