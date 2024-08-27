    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    768мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.77eur102.49

    Мишустин: выпуск беспилотников в России нужно нарастить в 5 раз

    1351
    24 комментария

    России в ближайшие годы важно активно создавать собственную технологическую и производственную базу. В том числе это касается беспилотников. Об этом на стратегической сессии 27 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    По его словам, необходимо нарастить выпуск беспилотников более чем в пять раз. Также до 2030 года в России должны появиться «десятки новых технологических цепочек» в химической промышленности и более 15 производств и 60 продуктов в сфере композитных материалов, сказал Мишустин.

    Кроме того, к концу десятилетия не меньше половины самолетов в авиапарке страны должны быть отечественными. А долю высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе российских инноваций, в общем объеме потребления необходимо увеличить в 1,5 раза, отметил премьер.

    Добиться этого призваны помочь национальные проекты, такие как «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Транспортная мобильность» и «Беспилотные авиационные системы». Весь портфель новых нацпроектов правительство должно будет отправить в Совет при президенте по стратегическому развитию уже в сентябре.

    Нацпроект по беспилотникам в июле поручил разработать президент РФ Владимир Путин. Согласно поручению, его должны утвердить до сентября и учесть в бюджете как приоритетный.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Михаил МишустинНацпроектБеспилотники
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close