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    Музыка

    Скончался главный специалист-музыковед Мариинского театра, профессор Консерватории Леонид Гаккель

    1861
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    В Петербурге 26 августа скончался выдающийся музыковед, критик Леонид Гаккель. Об этом сообщили 27 августа в Союзе композиторов Санкт-Петербурга. Доктору искусствоведения, на протяжении многих лет — профессору Консерватории, известному своей активной творческой деятельностью, главному специалисту-музыковеду Мариинского театра было 88 лет.

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    Будущий пианист и летописец отечественной музыкальной сцены Леонид Гаккель появился на свет в Ленинграде, встретил Великую Отечественную войну пятилетним ребенком и был отправлен в эвакуацию без родителей. Мать — актриса театра и кино Роза Свердлова — разыскала его под Ярославлем, и семья перебралась в Казань, где его отец стал главным режиссером драматического театра. Там Гаккель стал учиться игре на фортепиано, посещать концерты — и, например, на всю жизнь запомнил выступление великого Эмиля Гилельса в зале на полсотни человек. Там же, в Казани, выступая в госпиталях, Леонид вышел впервые к публике сам. Там и пошел в музыкальную школу. Но позже семья вернулась в Ленинград, где молодой человек окончил школу-десятилетку при Консерватории, а затем и саму Консерваторию (у Натана Перельмана) — где и остался на много десятилетий уже в качестве преподавателя.

    Леонид Гаккель не только обучал юных музыкантов, но и просвещал широкую аудиторию: читал лекции — на концертах и по радио, писал статьи и книги, его тексты о музыкальных произведениях публиковались в программках, которые приобретали слушатели перед концертами и спектаклями, и помогали аудитории глубже понять сочинения композиторов, мысли, беспокоившие их в период написания, обратить внимание на образы и характеры, воспроизводимые артистами.

    Статьи Леонида Гаккеля зафиксировали то, что так трудно удержать и сохранить, — как рождалась музыка великих. Становясь слушателем концертов Евгения Мравинского, Святослава Рихтера, Марии Юдиной, Владимира Софроницкого, Гленна Гульда, Мстислава Ростроповича, Галины Вишневской, премьер симфоний Шостаковича — он всегда записывал это в свои тетради, которые вел с 1951 года. Как-то раз он подсчитал (о чем вспоминал в интервью проекту Stravinsky.online), что в общей сложности посетил 1400 концертов (иногда — до 30 в месяц!). Первый концерт, программку от которого он сохранил, состоялся в Ленинградской филармонии 12 июля 1945 года. Играли Чайковского, дирижировал Борис Хайкин, солировал Павел Серебряков.

    Леонид Гаккель был известен как музыковед за пределами России, выступал с докладами на международных конференциях. Был награжден орденом Почета.

    Информация о дате и месте прощания появится позднее.

    Фото: Союз композиторов Санкт-Петербурга

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