Скончался главный специалист-музыковед Мариинского театра, профессор Консерватории Леонид Гаккель

В Петербурге 26 августа скончался выдающийся музыковед, критик Леонид Гаккель. Об этом сообщили
Будущий пианист и летописец отечественной музыкальной сцены Леонид Гаккель появился на свет в Ленинграде, встретил Великую Отечественную войну пятилетним ребенком и был отправлен в эвакуацию без родителей. Мать — актриса театра и кино Роза Свердлова — разыскала его под Ярославлем, и семья перебралась в Казань, где его отец стал главным режиссером драматического театра. Там Гаккель стал учиться игре на фортепиано, посещать концерты — и, например, на всю жизнь запомнил выступление великого Эмиля Гилельса в зале на полсотни человек. Там же, в Казани, выступая в госпиталях, Леонид вышел впервые к публике сам. Там и пошел в музыкальную школу. Но позже семья вернулась в Ленинград, где молодой человек окончил школу-десятилетку при Консерватории, а затем и саму Консерваторию (у Натана Перельмана) — где и остался на много десятилетий уже в качестве преподавателя.
Леонид Гаккель не только обучал юных музыкантов, но и просвещал широкую аудиторию: читал лекции — на концертах и по радио, писал статьи и книги, его тексты о музыкальных произведениях публиковались в программках, которые приобретали слушатели перед концертами и спектаклями, и помогали аудитории глубже понять сочинения композиторов, мысли, беспокоившие их в период написания, обратить внимание на образы и характеры, воспроизводимые артистами.
Статьи Леонида Гаккеля зафиксировали то, что так трудно удержать и сохранить, — как рождалась музыка великих. Становясь слушателем концертов Евгения Мравинского, Святослава Рихтера, Марии Юдиной, Владимира Софроницкого, Гленна Гульда, Мстислава Ростроповича, Галины Вишневской, премьер симфоний Шостаковича — он всегда записывал это в свои тетради, которые вел с
Леонид Гаккель был известен как музыковед за пределами России, выступал с докладами на международных конференциях. Был награжден орденом Почета.
Информация о дате и месте прощания появится позднее.