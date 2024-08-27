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    Музыка

    «Пушки замолчали». Культовая британская группа Oasis воссоединяется — спустя 15 лет

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    Группа Oasis, которую относят к «большой четверке» брит-попа и которая сама себя назвала популярнее The Beatles, возвращается на сцену после 15-летнего расставания с поклонниками. Официальное заявление об этом появилось в официальном аккаунте Oasis на YouTube 27 августа — спустя несколько дней активного муссирования соответствующих слухов в прессе.

    Группа братьев Галлахеров анонсировала серию концертов в Великобритании и Ирландии в июле — августе 2025 года в рамках тура OASIS LIVE '25, сопроводив ролик с нарезкой своих выступлений записью:

    «Пушки замолчали.

    Звезды сошлись.

    Великое ожидание закончилось.

    Приходите посмотреть.

    Это не будут транслировать по телевидению»

    Коллектив распался в 2019 году: Ноэл Галлахер ушел из группы, заявив, что больше не может находиться со своим братом Лиамом на одной сцене — после очередного конфликта между ними.

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