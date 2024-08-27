«Пушки замолчали». Культовая британская группа Oasis воссоединяется — спустя 15 лет

Группа Oasis, которую относят к «большой четверке» брит-попа и которая сама себя назвала популярнее The Beatles, возвращается на сцену после 15-летнего расставания с поклонниками. Официальное заявление об этом появилось в официальном аккаунте Oasis на YouTube 27 августа — спустя несколько дней активного муссирования соответствующих слухов в прессе.



Группа братьев Галлахеров анонсировала серию концертов в Великобритании и Ирландии в июле — августе 2025 года в рамках тура OASIS LIVE '25, сопроводив ролик с нарезкой своих выступлений записью:

