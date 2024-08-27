«Пушки замолчали». Культовая британская группа Oasis воссоединяется — спустя 15 лет

Группа Oasis, которую относят к «большой четверке» брит-попа и которая сама себя назвала популярнее The Beatles, возвращается на сцену после
Группа братьев Галлахеров анонсировала серию концертов в Великобритании и Ирландии в июле — августе
«Пушки замолчали.
Звезды сошлись.
Великое ожидание закончилось.
Приходите посмотреть.
Это не будут транслировать по телевидению»
Коллектив распался в 2019 году: Ноэл Галлахер ушел из группы, заявив, что больше не может находиться со своим братом Лиамом на одной сцене — после очередного конфликта между ними.